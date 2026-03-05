Наши дома! 200 украинцев вернулись из плена 5 марта (фото)

200 украинских военнослужащих освободили в рамках обмена, о котором Украина и РФ договорились в Женеве. Среди них — защитники Харьковщины.

«Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, всей страны – возвращение наших людей на родную землю. Среди возвращающихся – защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы», — сообщил презеидент Украины Владимир Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными дополнили: все, кого удалось вернуть, — военнослужащие. Среди них есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти четыре года.

«Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров. Освобожденные из плена пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты», — отметили в штабе.

Там подчеркнули, что освободить пленных удалось благодаря договоренностям, которые достигли на трехсторонних переговорах в Женеве.