Live

Наши дома! 200 украинцев вернулись из плена 5 марта (фото)

Общество 14:52   05.03.2026
Оксана Горун
Наши дома! 200 украинцев вернулись из плена 5 марта (фото) Фото: Владимир Зеленский/Telegram

200 украинских военнослужащих освободили в рамках обмена, о котором Украина и РФ договорились в Женеве. Среди них — защитники Харьковщины.

«Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, всей страны – возвращение наших людей на родную землю. Среди возвращающихся – защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы», — сообщил презеидент Украины Владимир Зеленский.

Вернули 200 военнопленных
Фото: Владимир Зеленский/Telegram

В  Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными дополнили: все, кого удалось вернуть, — военнослужащие. Среди них есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти четыре года.

Читайте также: Творить диверсии, регистрировать Starlink: как РФ манипулирует родными пленных

«Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров. Освобожденные из плена пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты», — отметили в штабе.

Вернули 200 военнопленных 3
Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Там подчеркнули, что освободить пленных удалось благодаря договоренностям, которые достигли на трехсторонних переговорах в Женеве.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным, наши дома
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным, наши дома
05.03.2026, 16:12
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
05.03.2026, 07:15
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
05.03.2026, 10:19
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
На Харьковщине не ходят некоторые электрички – ввели альтернативные рейсы
На Харьковщине не ходят некоторые электрички – ввели альтернативные рейсы
05.03.2026, 07:43
Восстановят гектары уничтоженного РФ леса на Харьковщине — Леса Украины
Восстановят гектары уничтоженного РФ леса на Харьковщине — Леса Украины
05.03.2026, 16:00

Новости по теме:

22.02.2026
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
05.02.2026
Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
05.02.2026
Обмен пленными: домой вернулись 157 украинцев (фото, видео)
04.02.2026
Обмен военнопленными в ближайшие дни анонсировал Зеленский
03.02.2026
Без давления на Россию завершения войны не будет — Зеленский после обстрела


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Наши дома! 200 украинцев вернулись из плена 5 марта (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 14:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "200 украинских военнослужащих освободили в рамках обмена, о котором Украина и РФ договорились в Женеве. Среди них — защитники Харьковщины".