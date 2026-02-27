Live

Творить диверсии, регистрировать Starlink: как РФ манипулирет родными пленных

Общество 09:47   27.02.2026
Оксана Горун
Творить диверсии, регистрировать Starlink: как РФ манипулирет родными пленных Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

«Сделай это – и он/она выживет», — такими предложениями «ловят» отчаявшихся жителей Украины, родные которых находятся в плену РФ. Об опасности предупредил Центр стратегических коммуникаций (Spravdi).

«Российские спецслужбы продолжают давить на семьи украинских военнопленных и гражданских заложников. Под видом «помощи» они выходят на контакт через псевдоволонтеров, Telegram-каналы и посредников, обещают «посодействовать освобождению», но на самом деле собирают персональные данные, шантажируют и пытаются использовать отчаяние родных в собственных операциях», — предупредили специалисты страткома.

Они описали наиболее распространенные ситуации.

Первая: российские спецслужбы напрямую выходят на связь с родными пленного. «Могут обещать, что к человеку в плену будут относиться лучше или даже включат в список на освобождение, если родственники заплатят деньги, предоставят фото интимного характера, соберут информацию, совершат какие-то неправомерные действия и т.д.

Вторая — «ловля» через Telegram-каналы. В Telegram действует целая сетка ресурсов, которые предлагают «найти пленного» и «включить в списки на обмен». На самом деле их цель — собрать персональные данные у родных, в том числе документы и чувствительную информацию о службе пропавшего родственника.

На самом деле никакой помощи ждать от таких «доброжелателей» не приходится. Задача подобного общения с родными пленных — собрать максимум данных, а затем по возоможности использовать людей в своих спецоперациях.

«Посредством манипуляций и шантажа родных могут заставить: передавать фото, координаты и другую чувствительную информацию; блокировать государственные учреждения; совершать поджоги, диверсии или другие незаконные действия; требовать «секретности» и запрещать обращаться в Координационный штаб; посылать письма с обвинениями украинской власти в «отказе от обмена», — привели примеры в канале Spravdi.

Недавнее обновление этого списка — регистрация нелегальных терминалов Starlink.

«Оккупанты шантажируют близких и заставляют регистрировать оборудование на свое имя. В дальнейшем враг использует его для связи, военных операций на фронте и атак по украинским городам. Это небезопасно: регистрация такого оборудования легко идентифицируется. В случае угроз или требований оформить Starlink – немедленно обращайтесь в Координационный штаб и правоохранительные органы», — подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

Советы тем, чьи родные пропали на фронте или оказались в плену, следующие:

  • не передавайте персональные данные и копии документов посторонним;
  • фиксируйте всю известную информацию об исчезновении близкого человека для передачи официальным органам;
  • пользуйтесь исключительно официальными каналами Координационного штаба – это единственный орган в Украине, уполномоченный заниматься освобождением пленных людей;
  • не оплачивайте «услуги» или «помощь» — государственные органы не берут денег за поиск и освобождение людей;
  • проверяйте любую полученную информацию;
  • объединяйтесь с другими семьями, чтобы не оставаться наедине.

Граждан Украины также предупредили о возможных последствиях сотрудничества с российскими спецслужбами: передача им документов и сведений о родных может сделать тех уязвимыми к давлению, поставить под еще большую угрозу их жизнь. Официалным процессам поиска пропавших и освобождения пленных это может только повредить. Сотрудничество с россиянами и помощь их спецслужбам также могут привести к проблемам с законом в Украине.

