Россияне расстреляли украинских военнопленных на Харьковщине — DeepState
Изображение создано ИИ
Очередное преступление совершили военнослужащи РФ в приграничье Харьковской области. Происшедшее зафиксировал дрон.
«В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны — расстреляны четыре украинских военнопленных вблизи Ветеринарного на Харьковщине», — заявили аналитики группы DeepState.
Ветеринарное находится на севере от Харькова — неподалеку от Казачьей Лопани, у самой госграницы. Осинтеры опубликовали в своем Telegram-канале видео трагедии, снятое дроном.
На эту украинскую позицию оккупанты вышли через соседей, отметили в DeepState.
«К сожалению, после взятия в плен четырех военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, они были расстреляны», — сообщили аналитики.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: DeepState, война, новости Харькова, пленные, преступление, расстрел;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россияне расстреляли украинских военнопленных на Харьковщине — DeepState», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 08:05;