Россияне расстреляли украинских военнопленных на Харьковщине — DeepState

Очередное преступление совершили военнослужащи РФ в приграничье Харьковской области. Происшедшее зафиксировал дрон.

«В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны — расстреляны четыре украинских военнопленных вблизи Ветеринарного на Харьковщине», — заявили аналитики группы DeepState.

Ветеринарное находится на севере от Харькова — неподалеку от Казачьей Лопани, у самой госграницы. Осинтеры опубликовали в своем Telegram-канале видео трагедии, снятое дроном.

На эту украинскую позицию оккупанты вышли через соседей, отметили в DeepState.

«К сожалению, после взятия в плен четырех военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, они были расстреляны», — сообщили аналитики.

