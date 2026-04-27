Live

DeepState снова сообщает о продвижении РФ на Харьковщине

Фронт 14:41   27.04.2026
Виктория Яковенко
Оккупанты продвинулись на Купянщине, информирует аналитический проект DeepState.

Согласно карте аналитиков, враг имел успех вблизи села Петропавловка.

Карта DeepState

Отметим, что этот населенный пункт расположен на востоке от Купянска.

Напомним, о продвижении россиян возле села Синьковка в направлении Купянска, аналитики DeepState сообщали вечером 25 апреля. Территории северо-западнее Синьковки, которые в основном считались серой зоной, теперь обозначены как оккупированные.

Ранее обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире 5 канала комментировал, что на Купянском направлении продолжаются интенсивные попытки противника восстановить положение в районе Купянска. Военные РФ пробовали прорваться, в частности через Синьковку на Петропавловку. «Они какие-то сообщения уже пишут, что где-то что-то окружили, ликвидировали какую-то группировку. Даже понятия не имею, о чем речь», — сказал эксперт.

Читайте также: За сутки на Харьковщине СОУ отбили 20 атак врага – данные на 08:00

Популярно
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
Новости Харькова — главное 27 апреля: обстрелы, устраняют последствия шквала
Харьков после шквала: как устраняют последствия, Терехов обратился к горожанам
DeepState снова сообщает о продвижении РФ на Харьковщине
Сегодня 27 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Ракеты, КАБы и более 300 БпЛА: чем била РФ по Харьковщине на прошлой неделе
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «DeepState снова сообщает о продвижении РФ на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
