DeepState снова сообщает о продвижении РФ на Харьковщине
Оккупанты продвинулись на Купянщине, информирует аналитический проект DeepState.
Согласно карте аналитиков, враг имел успех вблизи села Петропавловка.
Отметим, что этот населенный пункт расположен на востоке от Купянска.
Напомним, о продвижении россиян возле села Синьковка в направлении Купянска, аналитики DeepState сообщали вечером 25 апреля. Территории северо-западнее Синьковки, которые в основном считались серой зоной, теперь обозначены как оккупированные.
Ранее обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире 5 канала комментировал, что на Купянском направлении продолжаются интенсивные попытки противника восстановить положение в районе Купянска. Военные РФ пробовали прорваться, в частности через Синьковку на Петропавловку. «Они какие-то сообщения уже пишут, что где-то что-то окружили, ликвидировали какую-то группировку. Даже понятия не имею, о чем речь», — сказал эксперт.
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 14:41;