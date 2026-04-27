DeepState знову повідомляє про просування РФ на Харківщині

Фронт 14:41   27.04.2026
Вікторія Яковенко
Окупанти просунулися на Куп’янщині, інформує аналітичний проєкт DeepState.

Згідно з мапою аналітиків, ворог мав успіх поблизу села Петропавлівка.

враг продвинулся на купянщине
Мапа DeepState

Зазначимо, що цей населений пункт розташований на схід від Куп’янська.

Нагадаємо, про просунування росіян біля села Синьківка у напрямку Куп’янська, аналітики DeepState повідомляли ввечері 25 квітня. Території на північний захід від Синьківки, які в основному вважалися сірою зоною, тепер позначені як окуповані.

Раніше оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері 5 каналу коментував, що на Куп’янському напрямку тривають інтенсивні спроби супротивника відновити положення у районі Куп’янська. Військові РФ намагалися прорватися, зокрема через Синьківку на Петропавлівку. “Вони якісь повідомлення вже пишуть, що десь щось оточили, ліквідували якесь угруповання. Навіть гадки не маю, про що йдеться”, – сказав експерт.

Ракети, КАБи і понад 300 БпЛА: чим била РФ по Харківщині минулого тижня
27.04.2026, 15:24
27.04.2026, 14:41
27.04.2026, 13:01
27.04.2026, 14:10
27.04.2026, 12:13
27.04.2026, 10:18

