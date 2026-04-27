DeepState знову повідомляє про просування РФ на Харківщині
Окупанти просунулися на Куп’янщині, інформує аналітичний проєкт DeepState.
Згідно з мапою аналітиків, ворог мав успіх поблизу села Петропавлівка.
Зазначимо, що цей населений пункт розташований на схід від Куп’янська.
Нагадаємо, про просунування росіян біля села Синьківка у напрямку Куп’янська, аналітики DeepState повідомляли ввечері 25 квітня. Території на північний захід від Синьківки, які в основному вважалися сірою зоною, тепер позначені як окуповані.
Раніше оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері 5 каналу коментував, що на Куп’янському напрямку тривають інтенсивні спроби супротивника відновити положення у районі Куп’янська. Військові РФ намагалися прорватися, зокрема через Синьківку на Петропавлівку. “Вони якісь повідомлення вже пишуть, що десь щось оточили, ліквідували якесь угруповання. Навіть гадки не маю, про що йдеться”, – сказав експерт.
Читайте також: За добу на Харківщині СОУ відбили 20 атак ворога – дані на 08:00
Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 14:41;