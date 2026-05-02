Армія РФ просунулась до Осколу в районі Куп’янська – DeepState

Фронт 10:46   02.05.2026
Оксана Горун
Армія РФ просунулась до Осколу в районі Куп'янська – DeepState

Аналітики DeepState втретє за тиждень скоригували мапу фронту на Куп’янському напрямку. Усі просування ворога – в одній локації.

“Ворог просунувся поблизу Синьківки”, – поінформували аналітики DeepState 2 травня.

Ілюстрація: мапа DeepState

Вони позначили  територію на захід від села Синьківка як таку, що знаходиться під контролем ЗС РФ. Раніше плацдарм ворога в цьому районі розширився на північ – у бік Петропавлівки. Наразі просування йде у бік Осколу. Раніше спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські сили продовжують атакувати в напрямку Куп’янська та використовують трубопроводи для проведення невеликих групових операцій із проникнення.

У коментарі МГ “Об’єктив” командир бригади “Ахіллес” Юрій Федоренко розповів, що росіяни постійно роблять спроби перебратися через Оскіл і десятками тонуть у цій річці.

Читайте також: «Зрозуміла, що я не зможу»: як працює староста селища за 6 км від ворога 📹

Популярно
Армія РФ просунулась до Осколу в районі Куп’янська – DeepState
Армія РФ просунулась до Осколу в районі Куп’янська – DeepState
02.05.2026, 10:46
Вибухи лунають у Харкові вранці 2 травня: прильоти у 3 районах, під ударом АЗС
Вибухи лунають у Харкові вранці 2 травня: прильоти у 3 районах, під ударом АЗС
02.05.2026, 11:55
Поїзди на Харківщині можуть затримуватися через небезпеку – УЗ
Поїзди на Харківщині можуть затримуватися через небезпеку – УЗ
02.05.2026, 10:28
Новини Харкова – головне 2 травня: постраждалі, атака “шахедів” продовжилася
Новини Харкова – головне 2 травня: постраждалі, атака “шахедів” продовжилася
02.05.2026, 11:49
ЗС РФ провели операцію з інфільтрації на Харківському напрямку – ISW
ЗС РФ провели операцію з інфільтрації на Харківському напрямку – ISW
02.05.2026, 09:13
БпЛА атакували Балаклію: місто частково знеструмлене, пошкоджена лікарня
БпЛА атакували Балаклію: місто частково знеструмлене, пошкоджена лікарня
02.05.2026, 09:38

Новини за темою:

27.04.2026
DeepState знову повідомляє про просування РФ на Харківщині
26.04.2026
Війська РФ просунулися в напрямку Куп’янська на Харківщині — DeepState
12.04.2026
Ворог перейшов кордон на півночі від Харкова на новій ділянці – DeepState
12.04.2026
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
10.04.2026
Успіхи ЗСУ біля Амбарного: на що сподіваються аналітики DeepState (відео)


