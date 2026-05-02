Армія РФ просунулась до Осколу в районі Куп’янська – DeepState

Аналітики DeepState втретє за тиждень скоригували мапу фронту на Куп’янському напрямку. Усі просування ворога – в одній локації.

“Ворог просунувся поблизу Синьківки”, – поінформували аналітики DeepState 2 травня.

Вони позначили територію на захід від села Синьківка як таку, що знаходиться під контролем ЗС РФ. Раніше плацдарм ворога в цьому районі розширився на північ – у бік Петропавлівки. Наразі просування йде у бік Осколу. Раніше спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські сили продовжують атакувати в напрямку Куп’янська та використовують трубопроводи для проведення невеликих групових операцій із проникнення.

У коментарі МГ “Об’єктив” командир бригади “Ахіллес” Юрій Федоренко розповів, що росіяни постійно роблять спроби перебратися через Оскіл і десятками тонуть у цій річці.