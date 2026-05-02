Армія РФ просунулась до Осколу в районі Куп’янська – DeepState
Аналітики DeepState втретє за тиждень скоригували мапу фронту на Куп’янському напрямку. Усі просування ворога – в одній локації.
“Ворог просунувся поблизу Синьківки”, – поінформували аналітики DeepState 2 травня.
Вони позначили територію на захід від села Синьківка як таку, що знаходиться під контролем ЗС РФ. Раніше плацдарм ворога в цьому районі розширився на північ – у бік Петропавлівки. Наразі просування йде у бік Осколу. Раніше спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські сили продовжують атакувати в напрямку Куп’янська та використовують трубопроводи для проведення невеликих групових операцій із проникнення.
У коментарі МГ “Об’єктив” командир бригади “Ахіллес” Юрій Федоренко розповів, що росіяни постійно роблять спроби перебратися через Оскіл і десятками тонуть у цій річці.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, купянское направление, наступ, новини Харкова, фронт;
Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 10:46;