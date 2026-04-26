Війська РФ просунулися в напрямку Куп’янська на Харківщині — DeepState

Фронт 07:35   26.04.2026
Олена Нагорна
Російські окупанти просунулися біля села Синьківка на Харківщині у напрямку Куп’янська.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, який оновив карту фронту. Території на північний захід від Синьківки, які в основному вважалися сірою зоною, тепер позначені як окуповані.

Напередодні оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері 5 каналу коментував, що на Куп’янському напрямку тривають інтенсивні спроби супротивника відновити положення у районі Куп’янська. Військові РФ намагалися прорватися, зокрема через Синьківку на Петропавлівку. “Вони якісь повідомлення вже пишуть, що десь щось оточили, ліквідували якесь угруповання. Навіть гадки не маю, про що йдеться”, – сказав експерт.

