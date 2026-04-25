«Прильоти» і паніка в Богодухові, захист «швидких» – огляд фронту (відео)

Недооточення Сум, паніка в Богодухові, дроновий терор і РЕБи для «швидких». Про події на фронті та долю цивільних на Харківщині – в огляді медіагрупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Боїв на Харківщині стало більше. Про значне посилення тиску не йдеться. Двічі за тиждень фіксували по 20 ворожих атак на добу. Найбільша активність – на Куп’янському напрямку. Просувань там росіяни не мають. Аналітики DeepState внесли зміни на мапу фронту поблизу Вовчанська. Розширилася сіра зона у прикордонні – в бік села Зибине.

Недооточення чи заоточення: що з Сумами

Головною темою тижня на Харківщині стали події в сусідній Сумській області. Розмови про так зване «напівоточення» Сум швидко трансформувалися у пророцтва про «наступ» – якщо не на Харків, то на Богодухів. Існування загрози спростовують аналітики DeepState. А терміну «напівоточення» у воєнній науці взагалі не існує.

«Не може бути напівооточення, недооточення, заоточення, підоточення, на три четвертих оточення. Є термін охоплення. Охопити з лівого флангу, правого флангу, з трьох напрямків: північного, східного, південного. Отже, оточити Суми або створити цього міста охоплення у російських військах можливості нема, ресурсу не вистачає. Тому усі ті дії, які ми зараз бачимо в прикордонні Сум, в першу чергу, – це дії на відволікання уваги. Це дії, які не вийдуть за межі прикордоння, тобто ми не побачимо прорив на 30-40 км вглиб Сумської області», – сказав воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Богодухів у вогні

Окупанти масштабують тактику дронових ударів по психіці жителів Харківщини. На початку квітня багатодобові безперервні нальоти переживав Харків. Тепер фокус уваги ворога змістився на Богодухів.

«Цей кошмар навалився на наш Богодухів. А кошмар полягав у тому, що за три дні більше 100 «прильотів» на територію нашої громади», – зазначив Богодухівський міський голова Володимир Бєлий.

«Удари були виключно по цивільній інфраструктурі: приватні будинки, відділення банків, автозаправні станції тощо. Тобто ворог обрав цей населений пункт і просто продовжує терор нашого місцевого населення. Там застосовуються всі абсолютно види дронів, і «молнии», і «шахеди» тощо. І ворог обрав таку тактику, що фактично не залишає хоча б однієї години і наносить постійно удари», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Масовані удари по райцентру в якийсь момент спровокували ту паніку, якої загарбники не дочекалися від харків’ян. Після майже тижня терору люди почали виїжджати з Богодухова. Соцмережами та «сарафанним радіо» ширилися чутки, що влада покинула місто, магазини не працюють, росіяни наступають тощо. Саме це й було головною метою ворога, вважають українські військові.

«Усі ці бойові кінетичні дії супроводжуються інформаційною підтримкою, тобто пишуться повідомлення в пабліках, пишуться повідомлення в телеграм-каналах, в групах, в соцмережах. Розганяються повідомлення, які якраз і спрямовані на те, щоб максимально поширити панічні настрої серед цивільного населення», – зазначив начальник відділу комунікації 14 АК ЗСУ Віталій Саранцев.

Серед тих, хто заспокоював богодухівців, була редакторка місцевої газети «Маяк» Тетяна Лучинська. У своєму тіктоці вона публікувала відео про реальні події в місті. На кадрах – не тільки наслідки «прильотів», але й звичне життя: кафе та магазини, які працюють, транспорт на вулицях, люди, котрі зберігають стійкість. Пережити кілька діб безкінечних ударів психологічно непросто. Проте жителям Богодухова радять тверезо оцінювати ситуацію. Наступу на місто немає і не передбачається. Над захистом неба вже працюють.

Терор проти цивільних як головна «Скрєпа»

Поки Богодухів потерпав від ударів «молний» і «шахедів», на прикордонні Харківщини тривала навала FPV-дронів. Про така зване «сафарі на людей» заявив Інститут вивчення війни – після смертельного удару по цивільній автівці поблизу Черкаських Тишків. Трагедія сталася зранку 22 квітня. А ввечері того ж дня дрон завдав удару по автівці в Слатиному. Поранень дістав чоловік двадцяти восьми років. За повідомленнями начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, полювання FPV на цивільних у Слатиному – масоване. Факти «прильотів» цих дронів фіксують фактично щодня.

«Будь-які бойові дії, які відбувалися в історичному контексті, наприклад, з моменту існування Російської Федерації: будь то її війна в Чечні, будь то операція в Грузії, п’ятиденна війна, будь то війна в Сирії. Знову ж таки, ми пам’ятаємо інші її втручання в інші країни, теж саме Придністров’я і так далі. Завжди був невід’ємною частиною якраз терор цивільного населення. Це невід’ємна частина дій російських окупантів ще з часів радянської армії, коли наступальні дії завжди супроводжувалися терором цивільного населення для залякування, для мінімізації вірогідності поповнення війська супротивника добровольцями», – сказав воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Протидія подібній тактиці ворога має складатися з кількох аспектів: від формування в себе психологічної стійкості до евакуації населення з небезпечних зон і посилення ППО та РЕБ.

Захистити «швидкі»

Російські дрони на Харківщині полюють не лише на цивільних, але й на медиків і рятувальників. Після трагічної загибелі екіпажу «швидкої» в районі Великого Бурлука захист автомобілів екстренки посилюють. На цьому тижні медикам передали десять сучасних комплектів РЕБ.

«Питання важливості РЕБ не стало у нас вчора. Ми готувалися до цього. І РЕБи були на автівках уже кілька років. Інша справа, що їх не вистачало, звичайно, на всю ту кількість бригад, які працюють. Поширюється загроза. Вона не стосується тільки ділянки, наближеної до лінії розмежування. Ми розуміємо, що дрони можуть залітати й навіть у місто Харків. І надалі, на жаль, ми повинні прогнозувати, що ця загроза буде поширюватися», – зазначив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

РЕБ – не єдине, що потрібно швидким, каже Забашта. Частина автівок мають бути броньованими, мати сканер, стійкий зв’язок із диспетчерською для розуміння того, що коїться в небі.

«Ми розуміємо, що це не панацея. Це точно. Тому що ворог застосовує дрони і на оптоволокні. На жаль, РЕБ-системи проти них не працюють. Далі щодо виявлення теж є відповідна проблематика. Тому, звичайно, виключно комунікація з військовими щодо напрямків, де можна їхати, де не можна їхати», – підкреслив голова ХОВА Олег Синєгубов.