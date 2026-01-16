На Куп’янському напрямку у РФ «все йде криво», що туди підтягують – Коваленко

В районі Куп’янська окупанти посилюють свої бригади додатковими 203-мм самохідними артсистемами 2С7 «Півонія», зазначив воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Він розповів, що наразі відбувається на цьому напрямку та на які ділянки фронту росіяни «забили».

«Судячи з усього на Куп’янському напрямку Харківської області в окупантів все йде настільки криво, що вони змушені тягнути для рф унікальні артилерійські системи великої потужності, щоб вирішувати питання тупикуватого та бездарного угруповання військ… «Захід» та «Північ», – зазначив аналітик.

Він вважає: це пов’язано із тим, що напередодні начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов вкотре заявив про те, що «Куп’янськ під контролем РФ».

«Я не знаю, чим керується офіцер такого рангу, коли робить настільки безглузді заяви, але, зважаючи на все, для російського офіцера клоунада це сенс життя і виживання. Тим часом станом на сьогодні у Куп’янську ми можемо спостерігати наступну картину. Підрозділи 68-ї МСД 6-ї армії зі складу основної УВ «Північ», за підтримки 27-ї ОМСБр 1-ї ТА «Захід» намагаються все ж таки прорватися в місто. Їм у цьому складному питанні сприяють мобілізовані зі складу 245-го та 272-го МСП. Це саме ті суїцидники, які опинилися в оточенні в самому Куп’янську», – розповів Коваленко.

Тож, з урахуванням того, що російське командування, вже вп’яте оголосило Куп’янськ захопленим, можна говорити про те, що провальний для них Великобурлуцький напрямок стає не тільки другорядним, а й займає третю позицію з кінця, констатує експерт.

«Я думаю, що з урахуванням останніх тенденцій, особливо посилення додатковими артсистемами «Півонія», командування 6-ї армії обрало для себе шлях тиску більше на східну частину міста, ніж продовжувати рефлексії на провальному Дворічанському плацдармі та спробами деблокувати «м’ясо», що застрягло на роздоріжжі Сватівської та Студентської», – пише аналітик.

Іншими словами, уточнює Коваленко, про роту на правому березі «забули».

«А от на лівому березі активізуватимуться, і найближчі тижні/дні ми це побачимо. Куп’янськ – це маркер приниження путіна не лише протягом кінця 2025 року, але, як ми бачимо і зараз, на початку 2026 року. Командування УВ «Захід» отримало наказ реабілітуватись, як тільки можна, що вони й будуть робити. Очевидно, на розширення Дворічанського плацдарму – забили, як і на Великобурлуцький напрямок, головне – результат у Куп’янську», – підсумував Коваленко.

