Live

На Куп’янському напрямку у РФ «все йде криво», що туди підтягують – Коваленко

Фронт 13:12   16.01.2026
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку у РФ «все йде криво», що туди підтягують – Коваленко

В районі Куп’янська окупанти посилюють свої бригади додатковими 203-мм самохідними артсистемами 2С7 «Півонія», зазначив воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Він розповів, що наразі відбувається на цьому напрямку та на які ділянки фронту росіяни «забили».

«Судячи з усього на Куп’янському напрямку Харківської області в окупантів все йде настільки криво, що вони змушені тягнути для рф унікальні артилерійські системи великої потужності, щоб вирішувати питання тупикуватого та бездарного угруповання військ… «Захід» та «Північ», – зазначив аналітик.

Він вважає: це пов’язано із тим, що напередодні начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов вкотре заявив про те, що «Куп’янськ під контролем РФ».

«Я не знаю, чим керується офіцер такого рангу, коли робить настільки безглузді заяви, але, зважаючи на все, для російського офіцера клоунада це сенс життя і виживання. Тим часом станом на сьогодні у Куп’янську ми можемо спостерігати наступну картину. Підрозділи 68-ї МСД 6-ї армії зі складу основної УВ «Північ», за підтримки 27-ї ОМСБр 1-ї ТА «Захід» намагаються все ж таки прорватися в місто. Їм у цьому складному питанні сприяють мобілізовані зі складу 245-го та 272-го МСП. Це саме ті суїцидники, які опинилися в оточенні в самому Куп’янську», – розповів Коваленко.

Тож, з урахуванням того, що російське командування, вже вп’яте оголосило Куп’янськ захопленим, можна говорити про те, що провальний для них Великобурлуцький напрямок стає не тільки другорядним, а й займає третю позицію з кінця, констатує експерт.

«Я думаю, що з урахуванням останніх тенденцій, особливо посилення додатковими артсистемами «Півонія», командування 6-ї армії обрало для себе шлях тиску більше на східну частину міста, ніж продовжувати рефлексії на провальному Дворічанському плацдармі та спробами деблокувати «м’ясо», що застрягло на роздоріжжі Сватівської та Студентської», – пише аналітик.

Іншими словами, уточнює Коваленко, про роту на правому березі «забули».

«А от на лівому березі активізуватимуться, і найближчі тижні/дні ми це побачимо. Куп’янськ – це маркер приниження путіна не лише протягом кінця 2025 року, але, як ми бачимо і зараз, на початку 2026 року. Командування УВ «Захід» отримало наказ реабілітуватись, як тільки можна, що вони й будуть робити. Очевидно, на розширення Дворічанського плацдарму – забили, як і на Великобурлуцький напрямок, головне – результат у Куп’янську», – підсумував Коваленко.

Читайте також: Аналітики ISW зафіксували просування ЗСУ на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Нечиста справа: кого підозрюють у масштабному забрудненні земель у Харкові
Нечиста справа: кого підозрюють у масштабному забрудненні земель у Харкові
16.01.2026, 14:22
Правила комендантської години міняють, уночі можна виходити з дому (оновлено)
Правила комендантської години міняють, уночі можна виходити з дому (оновлено)
16.01.2026, 11:25
Вигадала важку хворобу доньки, щоб отримувати соцвиплати: кого підозрюють
Вигадала важку хворобу доньки, щоб отримувати соцвиплати: кого підозрюють
16.01.2026, 10:50
На 91 році життя померла відома вчена-генетик Олена Гречаніна
На 91 році життя померла відома вчена-генетик Олена Гречаніна
16.01.2026, 10:54
Що з комендантською годиною і канікулами у школах на Харківщині: відповідь ОВА
Що з комендантською годиною і канікулами у школах на Харківщині: відповідь ОВА
16.01.2026, 12:12
Новини Харкова – головне 16 січня: померла Гречаніна, ситуація зі світлом
Новини Харкова – головне 16 січня: померла Гречаніна, ситуація зі світлом
16.01.2026, 13:44

Новини за темою:

07.01.2026
«Хай так і роблять» – Коваленко про плани РФ повернутися в Куп’янськ (відео)
26.12.2025
«Харківщина – це провальна область для окупантів» – Коваленко (відео)
23.12.2025
Скільки ще масованих ударів РФ може завдати до Нового року – оцінка експерта
18.12.2025
СОУ знищили пускові установки С-400 на Бєлгородщині, повідомив Генштаб 📹
10.12.2025
Відкриває новий напрямок фронту на Харківщині – експерт про удар по греблі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Куп’янському напрямку у РФ «все йде криво», що туди підтягують – Коваленко», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 13:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В районі Куп’янська окупанти посилюють свої бригади додатковими 203-мм самохідними артсистемами 2С7 «Півонія»".