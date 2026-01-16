На Купянском направлении у РФ «все идет криво», что туда тянут – Коваленко

В районе Купянска оккупанты усиливают свои бригады дополнительными 203-мм самоходными артсистемами 2С7 «Пион», отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он рассказал, что происходит на этом направлении и на какие участки фронта россияне «забили».

«Судя по всему на Купянском направлении у оккупантов все идет настолько криво, что они вынуждены тянуть для россии уникальные артиллерийские системы большой мощи, чтобы решать вопросы тупиковатой и бездарной группировки войск… «Запад» и «Север», — отметил аналитик.

Он считает, что это связано с тем, что накануне начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов в очередной раз заявил о том, что «Купянск под контролем РФ».

«Я не знаю, чем руководствуется офицер такого ранга, когда делает столь бессмысленные заявления, но, судя по всему, для российского офицера клоунада это смысл жизни и выживания. Между тем по состоянию на сегодня в Купянске мы можем наблюдать следующую картину. Подразделения 68-й МСД 6-й армии из состава основного ГВ «Север» при поддержке 27-й ОМСБр 1-й ТА «Запад» пытаются все же прорваться в город. Им в этом сложном вопросе способствуют мобилизованные из состава 245 и 272 МСП. Это именно те суицидники, которые оказались в окружении самого Купянска», — рассказал Коваленко.

Поэтому, с учетом того, что российское командование, уже в пятый раз объявило Купянск оккупированным, можно говорить о том, что провальное для них Великобурлукское направление становится не только второстепенным, но и занимает третью позицию с конца, констатирует эксперт.

«Я думаю, что с учетом последних тенденций, особенно усиления дополнительными артсистемами «Пиония», командование 6-й армии выбрало для себя путь давления больше на восточную часть города, чем продолжать рефлексии на провальном Двуречанском плацдарме и попытками деблокировать «мясо», застрявшее на распутье Сватовской и Студенческой», — пишет аналитик.

Другими словами, уточняет Коваленко, про роту на правом берегу «забыли».

«А вот на левом берегу будут активизироваться, и в ближайшие недели/дни мы это увидим. Купянск – это маркер унижения путина не только в течение конца 2025 года, но, как мы видим и сейчас, в начале 2026 года. Командование ГВ «Запад» получило приказ реабилитироваться, как только можно, что они и будут делать. Очевидно, на расширение Двуречанского плацдарма – забили, как и на Великобурлукское направление, главное – результат в Купянске», — подытожил Коваленко.

