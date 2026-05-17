Новости Харькова — главное за 17 мая: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:31
ПВО ночью отбила налет «Шахедов»: в Харькове — без пострадавших
Ночью с 16 на 17 мая Харьков пережил очередной налет российских БпЛА. Воздушную тревогу в городе объявили еще в 21:23 16 мая, она была актуальна до 04:29 утра 17 мая. Об опасности предупреждали и после — в 06:05 (отбой дали в 06:29). В течение ночи по городу ударили несколько российских «Шахедов». Также были сбития и падение обломков. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о следующих последствиях:
- В Салтовском районе «прилет» был после часа ночи. Там загорелись семь автомобилей, около десятка повреждены. В многоэтажках вокруг вылетели окна. Повреждено уличное освещение.
- В Киевском районе упали обломки сбитого дрона.
- В Холодногорском возник пожар, в результате падения обломков выбиты окна в многоэтажном доме.
- Также «прилеты» были в Основянском и Шевченковском районах, информации об их последствиях пока нет.
«Спасибо силам ПВО, которые этой ночью уничтожили значительную часть вражеских БпЛА, летевших на Харьков», — подчеркнул Терехов.
По данным мониторинговых каналов на 07:24 утра 17 мая в небе Харьковской области остаются четыре российских БпЛА. В Харькове дали отбой. Тревога сохраняется в южных районах области — Изюмском и Лозовском.
Читайте также: Сегодня 17 мая 2026: какой день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, прилеты, терехов, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 17 мая: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 07:32;