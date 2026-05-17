Новости Харькова — главное за 17 мая: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:31

ПВО ночью отбила налет «Шахедов»: в Харькове — без пострадавших

Ночью с 16 на 17 мая Харьков пережил очередной налет российских БпЛА. Воздушную тревогу в городе объявили еще в 21:23 16 мая, она была актуальна до 04:29 утра 17 мая. Об опасности предупреждали и после — в 06:05 (отбой дали в 06:29). В течение ночи по городу ударили несколько российских «Шахедов». Также были сбития и падение обломков. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о следующих последствиях:

В Салтовском районе «прилет» был после часа ночи. Там загорелись семь автомобилей, около десятка повреждены. В многоэтажках вокруг вылетели окна. Повреждено уличное освещение.

В Киевском районе упали обломки сбитого дрона.

В Холодногорском возник пожар, в результате падения обломков выбиты окна в многоэтажном доме.

Также «прилеты» были в Основянском и Шевченковском районах, информации об их последствиях пока нет.

«Спасибо силам ПВО, которые этой ночью уничтожили значительную часть вражеских БпЛА, летевших на Харьков», — подчеркнул Терехов.

По данным мониторинговых каналов на 07:24 утра 17 мая в небе Харьковской области остаются четыре российских БпЛА. В Харькове дали отбой. Тревога сохраняется в южных районах области — Изюмском и Лозовском.