Новини Харкова – головне за 17 травня: як минула ніч

ППО вночі відбила наліт “шахедів”: у Харкові – без постраждалих

Вночі з 16 на 17 травня Харків пережив черговий наліт російських БпЛА. Повітряну тривогу в місті оголосили ще о 21:23 16 травня, вона була актуальною до 04:29 ранку 17 травня. Про небезпеку попереджали й після – о 06:05 (відбій дали о 06:29). Протягом ночі по місту вдарили кілька російських “шахедів”. Також були збиття та падіння уламків. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про такі наслідки:

У Салтівському районі “приліт” був після першої години ночі. Там спалахнули сім автівок, близько десятка пошкоджені. У багатоповерхівках навколо вилетіли вікна. Пошкоджене вуличне освітлення.

У Київському районі впали уламки збитого дрона.

У Холодногірському виникла пожежа, внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоповерховому будинку.

Також “прильоти” були в Основ’янському та Шевченківському районах, інформації про їхні наслідки поки що немає.

“Дякуємо силам ППО, які цієї ночі знищили значну частину ворожих БПЛА, що летіли на Харків”, – наголосив Терехов.

За даними моніторингових каналів на 07:24 ранку 17 травня в небі Харківської області залишаються чотири російські БпЛА. У Харкові дали відбій. Тривога зберігається у південних районах області – Ізюмському та Лозівському.