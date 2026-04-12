Новини Харкова – головне за 12 квітня: воєнний злочин РФ на Харківщині
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
08:12
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
“Вчергове ворог порушив звичаї та правила ведення війни — розстріляно чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині”, – заявили аналітики групи DeepState.
Ветеринарне знаходиться на півночі від Харкова – неподалік Козачої Лопані, біля самого держкордону. Осінтери опублікували у своєму телеграм-каналі відео трагедії, зняте дроном.
06:57
Ніч перемир’я минула з тривогою
Попри “великоднє перемир’я”, вночі 12 квітня в Харкові була повітряна тривога. Її оголосили о 00:53, а о 01:12 дали відбій. Повітряні сили ЗСУ причини тривоги не коментували. Місцеві моніторингові канали повідомили про БпЛА невідомого типу, ймовірно, “молнию”, яка летіла в бік міста.
Про появу в небі Харківської області різних безпілотників – як розвідувальних, так і ударних монітори продовжували інформувати протягом ночі. Зокрема, в області фіксували далеко не мирний ударний “ланцет”.
Станом на 06:57 тривоги на Харківщині немає.
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 08:12;