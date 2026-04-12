Новини Харкова – головне за 12 квітня: воєнний злочин РФ на Харківщині

08:12   12.04.2026
Оксана Горун
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState

“Вчергове ворог порушив звичаї та правила ведення війни — розстріляно чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині”, – заявили аналітики групи DeepState.

Ветеринарне знаходиться на півночі від Харкова – неподалік Козачої Лопані, біля самого держкордону. Осінтери опублікували у своєму телеграм-каналі відео трагедії, зняте дроном.

06:57

Ніч перемир’я минула з тривогою

Попри “великоднє перемир’я”, вночі 12 квітня в Харкові була повітряна тривога. Її оголосили о 00:53, а о 01:12 дали відбій. Повітряні сили ЗСУ причини тривоги не коментували. Місцеві моніторингові канали повідомили про БпЛА невідомого типу, ймовірно, “молнию”, яка летіла в бік міста.

Про появу в небі Харківської області різних безпілотників – як розвідувальних, так і ударних монітори продовжували інформувати протягом ночі. Зокрема, в області фіксували далеко не мирний ударний “ланцет”.

Станом на 06:57 тривоги на Харківщині немає.

Читайте також: Сьогодні 12 квітня 2026: яке свято та день в історії

Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
12.04.2026, 08:05
Новини Харкова – головне за 12 квітня: воєнний злочин РФ на Харківщині
Новини Харкова – головне за 12 квітня: воєнний злочин РФ на Харківщині
12.04.2026, 08:12
Сьогодні 12 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 квітня 2026: яке свято та день в історії
12.04.2026, 06:00
ISW заявив про проникнення ЗС РФ до центру Курилівки на Харківщині
ISW заявив про проникнення ЗС РФ до центру Курилівки на Харківщині
12.04.2026, 07:41
Буферна зона РФ на Харківщині посипалася, «пряники» від ворога – огляд фронту
Буферна зона РФ на Харківщині посипалася, «пряники» від ворога – огляд фронту
11.04.2026, 20:32
Небезпечні заморозки та дощ удень: погода в Харкові та області на Великдень
Небезпечні заморозки та дощ удень: погода в Харкові та області на Великдень
11.04.2026, 19:34

Новини за темою:

02.04.2026
Новини Харкова – головне 2 квітня: день “прильотів”, били реактивні БпЛА
28.03.2026
Новини Харкова – головне за 28 березня: атака “молнии”, тиждень на фронті
08.03.2026
Новини Харкова – головне 8 березня: удар по рятувальниках і “приліт” у Харкові
27.02.2026
Новини Харкова – головне 27 лютого: удари “молний”, загиблі в області
26.02.2026
Новини Харкова – головне 26 лютого: масований удар, загиблі в пожежах


