Під час перемир’я: ворог атакує на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 12 квітня повідомив, що російські атаки йдуть на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.

“На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Подолів. Одна з цих атак триває”, – зазначили у ГШ.

Не було спокійно й на півночі області.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська. Одна атака триває”, – поінформували у зведенні.

Зазначимо, обстріли території Харківської області під час оголошеного Путіним перемир’я також не припинилися. З початку дня не менш як п’ять разів під ударами була територія Золочівської громади. Також БпЛА “Молния” прилетів по Дергачах.