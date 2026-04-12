Під час перемир’я: ворог атакує на Харківщині – Генштаб

Фронт 16:25   12.04.2026
Оксана Горун
Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 12 квітня повідомив, що російські атаки йдуть на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.

“На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Подолів. Одна з цих атак триває”, – зазначили у ГШ.

Не було спокійно й на півночі області.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська. Одна атака триває”, – поінформували у зведенні.

Зазначимо, обстріли території Харківської області під час оголошеного Путіним перемир’я також не припинилися. З початку дня не менш як п’ять разів під ударами була територія Золочівської громади. Також БпЛА “Молния” прилетів по Дергачах.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 12 квітня повідомив, що російські атаки йдуть на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках".