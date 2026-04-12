Під час перемир’я: ворог атакує на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 12 квітня повідомив, що російські атаки йдуть на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.
“На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Подолів. Одна з цих атак триває”, – зазначили у ГШ.
Не було спокійно й на півночі області.
“На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська. Одна атака триває”, – поінформували у зведенні.
Зазначимо, обстріли території Харківської області під час оголошеного Путіним перемир’я також не припинилися. З початку дня не менш як п’ять разів під ударами була територія Золочівської громади. Також БпЛА “Молния” прилетів по Дергачах.
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 16:25;