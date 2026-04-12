Во время «перемирия»: враг атакует на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 12 апреля сообщил, что российские атаки идут на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях.

«На Купянском направлении противник дважды проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Подолов. Одна из этих атак продолжается», — отметили в ГШ.

Не было спокойно и на севере области.

«На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить свое положение в районах Синельниково, Старицы, Избицкого и Волчанска. Одна атака продолжается», — проинформировали в сводке.

Отметим, обстрелы территории Харьковской области во время объявленного Путиным перемирия также не прекратились. С начала дня не менее пяти раз под ударами была территория Золочевской громады. Также БпЛА «Молния» прилетел по Дергачам.