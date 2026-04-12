Live

Во время «перемирия»: враг атакует на Харьковщине — Генштаб

Фронт 16:25   12.04.2026
Оксана Горун
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 12 апреля сообщил, что российские атаки идут на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях.

«На Купянском направлении противник дважды проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Подолов. Одна из этих атак продолжается», — отметили в ГШ.

Не было спокойно и на севере области.

«На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить свое положение в районах Синельниково, Старицы, Избицкого и Волчанска. Одна атака продолжается», — проинформировали в сводке.

Отметим, обстрелы территории Харьковской области во время объявленного Путиным перемирия также не прекратились. С начала дня не менее пяти раз под ударами была территория Золочевской громады. Также БпЛА «Молния» прилетел по Дергачам.

Читайте также: Расстрел военнопленных на Харьковщине: начали досудебное расследование

Популярно
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
Об опасной погоде предпупредили жителей Харьковщины метеорологи
Будет ли транспорт в Харькове бесплатным после скандала с долгами — ответ мэра
Новости Харькова 12 апреля: обстрелы, атаки и расстрел в виде «перемирия»
Пасха в Харькове: не отчаиваться и быть светом призвал архиепископ Митрофан
Во время «перемирия»: враг атакует на Харьковщине — Генштаб
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Во время «перемирия»: враг атакует на Харьковщине — Генштаб», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 16:25;

