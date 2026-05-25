Где сейчас на Харьковщине «одна из самых горячих точек», сообщил Трегубов

Фронт 15:25   25.05.2026
Виктория Яковенко
За последние дни ситуация на фронте – высокоинтенсивная, отметил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

«Особенно это касается Лиманского направления и зоны вокруг Боровой. Это касается и Купянского направления, где продолжаются российские атаки и Южно-Слобожанского, в том числе окраины города Волчанск», — сообщил Трегубов.

Он также рассказал, что сейчас оккупанты теряют свои наступательные возможности и темп в целом. Но пока, что они не завершили свое весеннее наступление, еще есть потенциал, чтобы продолжать атаки и создавать «некоторый вред». Однако, считают в ВСУ, военнослужащим РФ осталось уже недолго и вскоре им придется идти на определенную перегруппировку.

Постоянные попытки давления идут в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка и Колесниковка.

«Они (оккупанты – ред.) продолжают попытки инфильтрации именно там и боестолкновения там идут постоянно. Там широкое применение КАБов, это одна из самых горячих точек», — констатировал Трегубов.

По его словам, в самом Купянске и на правом берегу реки Оскол — гораздо спокойнее, а вот на левом берегу — гораздо оживленнее.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

  • • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 15:25;

