Горело более 20 га: большие пожары в лесах Харьковщины потушили (фото, видео)
В конце прошлой недели в результате вражеских обстрелов на территории Изюмского лесничества вспыхнули пожары, сообщил Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины».
«Два больших очага возникли в разных кварталах Артемовского лесничества, а площадь возгорания достигла 10 и 11 гектаров. На местах работали техника и личный состав лесничих и ГСЧС. Ситуация на этом направлении усугублялась из-за близости к линии столкновения, постоянных вражеских ударов и сильных порывов ветра. Кроме того, часть территории была заблокирована поваленными деревьями, через которые не могла проехать тяжелая техника. Там лесничим приходилось распиливать бревна и местами тушить огонь вручную с помощью ранцевых опрыскивателей.», — говорится в сообщении.
Видео: Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины»
Несмотря на все вызовы, удалось обуздать огонь и спасти большой лесной массив.
Лесничие подчеркивают: из-за постоянной угрозы обстрелов и высокого уровня заминированности в лесах региона периодически возникают новые возгорания. Их ликвидируют еще на начальных этапах.
«Напоминаем, идет пожароопасный период. Посещение лесов на территории области до завершения военного положения запрещено!», — отметили в Слобожанском лесном офисе.
• Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 16:14;