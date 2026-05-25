Горело более 20 га: большие пожары в лесах Харьковщины потушили (фото, видео)

В конце прошлой недели в результате вражеских обстрелов на территории Изюмского лесничества вспыхнули пожары, сообщил Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины».

«Два больших очага возникли в разных кварталах Артемовского лесничества, а площадь возгорания достигла 10 и 11 гектаров. На местах работали техника и личный состав лесничих и ГСЧС. Ситуация на этом направлении усугублялась из-за близости к линии столкновения, постоянных вражеских ударов и сильных порывов ветра. Кроме того, часть территории была заблокирована поваленными деревьями, через которые не могла проехать тяжелая техника. Там лесничим приходилось распиливать бревна и местами тушить огонь вручную с помощью ранцевых опрыскивателей.», — говорится в сообщении.

Видео: Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины»

Несмотря на все вызовы, удалось обуздать огонь и спасти большой лесной массив.

Лесничие подчеркивают: из-за постоянной угрозы обстрелов и высокого уровня заминированности в лесах региона периодически возникают новые возгорания. Их ликвидируют еще на начальных этапах.

«Напоминаем, идет пожароопасный период. Посещение лесов на территории области до завершения военного положения запрещено!», — отметили в Слобожанском лесном офисе.