Вырубили деревьев на 12 миллионов гривен: четверо мужчин получили подозрение

Происшествия 11:25   08.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Вырубили деревьев на 12 миллионов гривен: четверо мужчин получили подозрение

По данным Харьковской облпрокуратуры, масштабная вырубка деревьев происходила на территории Дергачевского лесничества ГП «Харьковская лесная научно-исследовательская станция», которое подчиняется Гослесагенству. 

Следствие установило, что подозреваемые выбирали отдаленные и незаметные участки леса. Там двое гражданских спиливали деревья и вывозили для дальнейшей продажи.

«Два чиновника лесничества выступали ключевыми фигурантами преступления — они не только контролировали незаконный процесс, но и предоставляли ему прикрытие, обеспечивая беспрепятственную деятельность «черных лесорубов». Дельцы продавали древесину, а полученные деньги делили между собой», – установили правоохранители.

После чего фигуранты продавали древесину, а вырученные деньги делили между собой. Правоохранители акцентуируют: так мужчины вырубили больше тысячи деревьев, а заработали почти 12 миллионов гривен.

«При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры и Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области всем четырем фигурантам сообщено о подозрении в незаконной порубке деревьев в лесах, перевозке, хранении, сбыте незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия Украины (ч.2 ч.4). Двум чиновникам лесничества дополнительно инкриминируют превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: 233 млн грн разворовали на Харьковщине: облпрокуратура назвала фигурантов 📷

Автор: Николь Костенко-Лагутина
