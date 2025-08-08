Нарубали дерев на 12 мільйонів гривень: четверо чоловіків отримали підозру

За даними Харківської облпрокуратури, масштабна вирубка дерев відбувалася на території Дергачівського лісництва ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція», що підпорядковується Держлісагенству.

Слідство встановило, що підозрювані обирали віддалені та непомітні ділянки лісу. Там двоє цивільних спилювали дерева та вивозили для подальшого продажу.

“Двоє посадовців лісництва виступали ключовими фігурантами злочину — вони не лише контролювали незаконний процес, а й надавали йому прикриття, забезпечуючи безперешкодну діяльність «чорних лісорубів». Ділки продавали деревину, а отримані гроші ділили між собою”, – встановили правоохоронці.

Після чого фігуранти продавали деревину, а отримані гроші ділили між собою. Правоохоронці наголошують: так чоловіки вирубали понад тисячу дерев, а заробили майже 12 мільйонів гривень.

“За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев у лісах, перевезенні, зберіганні, збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Двом посадовцям лісництва додатково інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України)”, – додали у прокуратурі.