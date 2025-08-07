233 млн грн розікрали на Харківщині: облпрокуратура назвала фігурантів 📷

Деталі щодо масштабних спецоперацій в Харківській області, підозр 46 особам та збитків у 233 мільйони гривень, про що раніше повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, розповіли в обласній прокуратурі.

При цьому строки проведення зазначених операцій у відомстві також не назвали. Усі справи розділили за десятьма напрямками:

Фортифікації

– Директор товариства заволодів понад 13,5 млн грн, поставивши неякісний пісок для укріплень.

– 3,1 млн грн заволодіння під час реалізації проєктів захисних споруд — директору трьох підприємств оголошено підозру.

– Понад 1,2 млн грн — на виробництві та постачанні габіонів — підозра начальнику відділу приватного підприємства.

– Понад 400 тис. грн — на фіктивному будівництві під’їзду до стратегічних об’єктів, яких насправді не існувало — підозру отримав директор ТОВ.

Програма “єВідновлення”

– Понад 4,6 млн грн — двоє посадовців Куп’янської міської ради погоджували виплати без перевірки реальних пошкоджень.

– 1,6 млн грн — надмірно виплачено через дії особи, яка здійснювала технагляд на Північній Салтівці у Харкові. Їй повідомлено про підозру.

– 160 тис. грн — ремонт амбулаторії існував лише в актах. Повідомлено про підозру особі, яка здійснювала технічний нагляд.

Освіта

– 2,8 млн грн — фіктивні проєкти для облаштування бомбосховищ у школах. Підозрюється директор ТОВ.

– 2,5 млн грн — завищення цін на модульні котельні для шкіл — підозри двом керівникам ТОВ та двом посадовцям сільради.

– Понад 350 тис. грн — недбалість директора підприємства при ремонті музичної школи в прифронтовому місті, яка залишилась без ремонту.

– Майже 1,5 млн грн — неякісний ремонт укриттів у дитячому палаці спорту — підозру вручили керівнику установи, який є присяжним суду м. Харкова.

Медицина

– 2 млн грн — керівник санаторію задокументував «лікування» військових, яке насправді не проводилось.

– 1 млн грн — зарплати нараховувалися «мертвим душам» у лікарнях — підозра головному лікарю та старшій медсестрі.

– 100 тис. грн — майже половину коштів на ремонт госпіталю вкрадено. Підозри вручено трьом співробітникам госпіталя, директору ТОВ та їхньому посереднику.

Податки

– Директор приватного сільськогосподарського підприємства уникнув сплати податків на суму майже 75 млн гривень. Йому повідомлено про підозру.

Екологія та ліси

– Двом посадовцям Дергачівського лісництва та двом цивільним особам повідомлено про підозру за незаконну вирубку дерев на 12 млн грн.

– Понад 1,3 млн грн — збитки від незаконного вивозу та скидання відходів — підозри вручено директору КП і двом його підлеглим.

Недостовірне декларування

– Двоє депутатів селищних рад не внесли до декларацій дані на понад 11 млн грн.

Зловживання із землею

– Земельні ділянки, які мали належати громаді, незаконно перейшли у приватну власність. Збитки — майже 100 млн грн. Підозра адвокату, нотаріусу.

Державна зрада і колабораціонізм

Торгівля пальним для окупантів, телеграм-агітатори, координатори ударів ворога – затримано та вручено підозри за державну зраду та колабораціонізм чотирьом особам, у тому числі депутатці Куп’янської міської ради.

Інше

– 230 тис. грн — привласнення під час постачання ковдр до пунктів обігріву. Підозру отримав директор ТОВ.

– 166 тис. грн — підозра директорці КП, яка видала собі незаконну премію за «ефективну роботу»

– начальник загону приписував собі та колезі фіктивні виїзди на «розмінування» — отримали 400 тисяч грн «бойових».

Залежно від скоєного фігурантам повідомили про підозру за ст. ст. 190, 191, 212, 246, 364, 366, 366-2, 367, 111, 111-1, 114-1, 436-2 ККУ.

Прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення підозрюваних з посад. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.