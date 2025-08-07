233 млн грн разворовали на Харьковщине: облпрокуратура назвала фигурантов 📷

Live
Общество 18:29   07.08.2025
Елена Нагорная
Детали о масштабных спецоперациях в Харьковской области, уведомлениях 46 лицам о подозрении и задокументированном ущербе в 233 миллиона гривен, о чем ранее сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, рассказали в областной прокуратуре.

При этом сроки проведения указанных операций в ведомстве также не назвали. Все дела разделили по десяти направлениям:

Фортификации
— Директор общества завладел более 13,5 млн грн, поставив некачественный песок для укреплений.
— Завладение 3,1 млн грн при реализации проектов защитных сооружений — директору трех предприятий объявили подозрение.
— Более 1,2 млн грн — на производстве и поставке габионов — подозрение начальнику отдела частного предприятия.
— Более 400 тыс. грн — на фиктивном строительстве подъезда к стратегическим объектам, которых на самом деле не существовало — подозрение получил директор ООО.

Программа «єВідновлення»
— Более 4,6 млн грн — два должностных лица Купянского городского совета согласовывали выплаты без проверки реальных повреждений.
— 1,6 млн грн — излишне выплачено из-за действий лица, осуществлявшего технадзор на Северной Салтовке в Харькове. Ему сообщили о подозрении.
— 160 тыс. грн — ремонт амбулатории существовал только в актах. Сообщили о подозрении лицу, осуществлявшему технический надзор.

Образование
— 2,8 млн грн — фиктивные проекты по обустройству бомбоубежищ в школах. Подозревается директор ООО.
— 2,5 млн грн — завышение цен на модульные котельные для школ — подозрения двум руководителям ООО и двум должностным лицам сельсовета.
— Более 350 тыс. грн — халатность директора предприятия при ремонте музыкальной школы в прифронтовом городе, которая осталась без ремонта.
— Почти 1,5 млн грн — некачественный ремонт укрытий в детском дворце спорта — подозрение вручили руководителю учреждения, который является присяжным суда г. Харькова.

Медицина
— 2 млн грн — руководитель санатория задокументировал «лечение» военных, которое на самом деле не проводилось.
— 1 млн грн — зарплаты начислялись «мертвым душам» в больницах — подозрение главному врачу и старшей медсестре.
— 100 тыс. грн — почти половина средств на ремонт госпиталя украдена. Подозрения вручены трем сотрудникам госпиталя, директору ООО и их посреднику.

Налоги
— Директор частного сельскохозяйственного предприятия уклонился от уплаты налогов на сумму почти 75 млн гривен. Ему сообщено о подозрении.

Экология и леса
— Двум должностным лицам Дергачевского лесничества и двум гражданским лицам сообщили о подозрении в незаконной вырубке деревьев на 12 млн грн.
— Более 1,3 млн грн — убытки от незаконного вывоза и сброса отходов — подозрения вручены директору КП и двум его подчиненным.

Недостоверное декларирование
— Двое депутатов поселковых советов не внесли в декларации данные на сумму более 11 млн грн.

Злоупотребление землей
— Земельные участки, которые должны были принадлежать общине, незаконно перешли в частную собственность. Ущерб — почти 100 млн грн. Подозрение адвокату, нотариусу.

Государственная измена и коллаборационизм
Торговля топливом для оккупантов, Telegram-агитаторы, координаторы ударов врага — задержаны и вручены подозрения в государственной измене и коллаборационизме четырем лицам, в том числе депутату Купянского городского совета.

Прочее
— 230 тыс. грн — присвоение при поставке одеял в пункты обогрева. Подозрение получил директор ООО.
— 166 тыс. грн — подозрение директору КП, которая выплатила себе незаконную премию за «эффективную работу»
— начальник отряда приписывал себе и коллеге фиктивные выезды на «разминирование» — получили 400 тысяч грн «боевых».

В зависимости от содеянного фигурантам сообщили о подозрении по ст. ст. 190, 191, 212, 246, 364, 366, 366-2, 367, 111, 111-1, 114-1, 436-2 УКУ.

Прокуроры готовят ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении подозреваемых от должностей. Принимаются меры для возмещения причиненного ущерба.

Елена Нагорная
233 млн грн разворовали на Харьковщине: облпрокуратура назвала фигурантов 📷

