Наживались на Харьковщине во время войны: генпрокурор заявил о подозреваемых
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко опубликовал данные о делах, в основном связанных с коррупцией, которые завели на Харьковщине во время полномасштабного вторжения РФ.
«Под сирены, когда враг накрывает города Харьковской области ракетами, во время обстрелов, когда люди прячутся в убежищах, некоторые чиновники продолжали наживаться. Сегодня 46 подозреваемых. Убытки на сумму 233 миллиона», — написал Кравченко.
Он отметил, что среди подозреваемых – депутаты и чиновники, а также есть предприниматели, работники образования, даже спасатели.
Генпрокурор привел несколько примеров.
«Программа «єВідновлення». Чиновники Купянского горсовета согласовывали выплаты без проверок. Люди ждали компенсаций, но деньги не дошли до нуждающихся. Образование. Фейковые проекты убежищ в школах, завышенные цены на модульные котельные, халатность при ремонте. Подозрения в отношении руководителей предприятий и должностных лиц Ольховской громады. Незадекларированное имущество. Два депутата от Зачепиловской и Кегичевской громад «забыли» задекларировать свое имущество», — перечислил Кравченко.
Читайте также: Дошло до Верховного Суда: как в Харькове возвращали 11 га земли в Лесопарке
Также, по его словам, среди подозреваемых есть те, кто наживался на строительстве фортификаций (подрядчики); реабилитации военнослужащих (главврач и старшая медсестра); гуманитарном разминировании (руководитель отряда ГСЧС) и другие.
