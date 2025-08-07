Наживалися на Харківщині під час війни: генпрокурор заявив про підозрюваних
Генпрокурор України Руслан Кравченко опублікував дані про справи, здебільшого пов’язані з корупцією, які завели на Харківщині під час повномасштабного вторгнення РФ.
“Під сирени, коли ворог накриває ракетами міста Харківщини, під час обстрілів, коли люди ховаються в укриттях, деякі чиновники продовжували наживатися. Сьогодні 46 підозр. 233 мільйони збитків”, – написав Кравченко.
Він зазначив, що серед підозрюваних – депутати та чиновники, а також є підприємці, освітяни, навіть рятувальники.
Генпрокурор навів кілька прикладів.
“Програма єВідновлення. Чиновники з Куп’янської міськради погоджували виплати без перевірок. Люди чекали компенсацій, а гроші пішли не тим, хто цього потребує. Освіта. Фальшиві проєкти укриттів у школах, завищені ціни на модульні котельні, недбалість при ремонтах. Підозри керівникам компаній та посадовцям Вільхівської громади. Недеклароване майно. Два депутати із Зачепилівської та Кегичівської громад “забули” задекларувати майно”, – перелічив Кравченко.
Читайте також: Дійшло до Верховного Суду: як у Харкові повертали 11 га землі у Лісопарку
Також за його словами, серед підозрюваних є ті, хто наживався на будівництві фортифікацій (підрядники); реабілітації військовослужбовців (головлікар і старша медсестра); гуманітарному розмінуванні (керівник загону ДСНС) та інші.
