Земля на Балі й мільйони на одяг: майору бригади ДШВ вручили підозру (відео)

Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ.

Як повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко, з грудня 2023-го по жовтень 2024 року фігурант набув активів на понад 10,3 млн грн. Ці витрати суттєво перевищують його офіційні доходи.

«Лише на брендовий одяг і аксесуари витрачено 2,5 млн грн. Крім того, підозрюваний придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі вартістю 187,3 тис. доларів», – встановили правоохоронці.

Выдео: Руслан Кравченко

При цьому, у деклараціях майора дорогі активи відсутні. Вказані лише незначні заощадження. Різниця між доходами і фактичними витратами − понад три тисячі прожиткових мінімумів, встановило слідство.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 10 млн грн.

Кравченко уточнив, що раніше вже повідомляли про підозру цьому майору. За даними слідства, він отримав 10 тисяч доларів за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових.

«Також є факти, коли в документах зазначалася повна поставка товару, хоча фактично привозили лише його частину. Решту продукції привласнювали через підконтрольних осіб, а військовим постачали неякісний або зіпсований товар», – додали правоохоронці.

Під час обшуків у фігуранта вилучили 51 тис. доларів, 2,1 тис. євро та 201 тис. грн готівкою, автомобілі, документи на елітну нерухомість, велику колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів на понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів.