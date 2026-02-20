Земля на Балі й мільйони на одяг: майору бригади ДШВ вручили підозру (відео)
Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ.
Як повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко, з грудня 2023-го по жовтень 2024 року фігурант набув активів на понад 10,3 млн грн. Ці витрати суттєво перевищують його офіційні доходи.
«Лише на брендовий одяг і аксесуари витрачено 2,5 млн грн. Крім того, підозрюваний придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі вартістю 187,3 тис. доларів», – встановили правоохоронці.
Выдео: Руслан Кравченко
При цьому, у деклараціях майора дорогі активи відсутні. Вказані лише незначні заощадження. Різниця між доходами і фактичними витратами − понад три тисячі прожиткових мінімумів, встановило слідство.
Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 10 млн грн.
Кравченко уточнив, що раніше вже повідомляли про підозру цьому майору. За даними слідства, він отримав 10 тисяч доларів за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових.
«Також є факти, коли в документах зазначалася повна поставка товару, хоча фактично привозили лише його частину. Решту продукції привласнювали через підконтрольних осіб, а військовим постачали неякісний або зіпсований товар», – додали правоохоронці.
Під час обшуків у фігуранта вилучили 51 тис. доларів, 2,1 тис. євро та 201 тис. грн готівкою, автомобілі, документи на елітну нерухомість, велику колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів на понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів.
Читайте також: Майже кілограм PVP знайшли в харків’янина
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: вручили подозрение, генпрокурор, майор, одежда;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Земля на Балі й мільйони на одяг: майору бригади ДШВ вручили підозру (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 13:37;