Live

Земля на Балі й мільйони на одяг: майору бригади ДШВ вручили підозру (відео)

Суспільство 13:37   20.02.2026
Вікторія Яковенко
Земля на Балі й мільйони на одяг: майору бригади ДШВ вручили підозру (відео) Скриншот

Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ.

Як повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко, з грудня 2023-го по жовтень 2024 року фігурант набув активів на понад 10,3 млн грн. Ці витрати суттєво перевищують його офіційні доходи.

«Лише на брендовий одяг і аксесуари витрачено 2,5 млн грн. Крім того, підозрюваний придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі вартістю 187,3 тис. доларів», – встановили правоохоронці.

Выдео: Руслан Кравченко

При цьому, у деклараціях майора дорогі активи відсутні. Вказані лише незначні заощадження. Різниця між доходами і фактичними витратами − понад три тисячі прожиткових мінімумів, встановило слідство.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 10 млн грн.

Кравченко уточнив, що раніше вже повідомляли про підозру цьому майору. За даними слідства, він отримав 10 тисяч доларів за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових.

«Також є факти, коли в документах зазначалася повна поставка товару, хоча фактично привозили лише його частину. Решту продукції привласнювали через підконтрольних осіб, а військовим постачали неякісний або зіпсований товар», – додали правоохоронці.

Під час обшуків у фігуранта вилучили 51 тис. доларів, 2,1 тис. євро та 201 тис. грн готівкою, автомобілі, документи на елітну нерухомість, велику колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів на понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів.

Читайте також: Майже кілограм PVP знайшли в харків’янина

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Земля на Балі й мільйони на одяг: майору бригади ДШВ вручили підозру (відео)
Земля на Балі й мільйони на одяг: майору бригади ДШВ вручили підозру (відео)
20.02.2026, 13:37
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія
20.02.2026, 10:19
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
20.02.2026, 12:23
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
20.02.2026, 07:17
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
20.02.2026, 09:02
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
20.02.2026, 06:00

Новини за темою:

30.01.2026
Називав Харків «русским городом»: підозру вручили монаху УПЦ МП
26.01.2026
Нахабна крадіжка в Харкові: підозрюваний виніс із квартири кавомашину – деталі
15.01.2026
Переплата за неякісне вугілля: підозрюють директорку інтернату на Харківщині
12.01.2026
Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи
10.01.2026
У Харкові 21-річний на смерть збив жінку – прокуратура


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Земля на Балі й мільйони на одяг: майору бригади ДШВ вручили підозру (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 13:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ.".