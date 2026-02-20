Майже кілограм PVP знайшли в харків’янина

Майже кілограм психотропної речовини вилучили в харків’янина, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

Слідство встановило, що чоловік купував PVP через телеграм. Після чого йому надсилали координати – за ними він збирав пакети з психотропами.

“У себе вдома чоловік фасував PVP, а потім — продавав «клієнтам», залишаючи по місту «закладки». Правоохоронці вилучили майже 1 кг психотропної речовини. Харків’янина затримано у порядку ст. 208 КПК України”, – зазначили у прокуратурі.

Чоловікові вже вручили підозру і готуються обрати запобіжний захід – його хочуть відправити до СІЗО.