Почти килограмм PVP нашли у харьковчанина
Почти килограмм психотропного вещества изъяли у харьковчанина, пишут в Харьковской облпрокуратуре.
Следствие установило, что мужчина покупал PVP через Telegram. После чего ему присылали координаты – по ним он собирал пакеты с психотропами.
«У себя дома мужчина фасовал PVP, а затем продавал «клиентам», оставляя по городу «закладки». Правоохранители изъяли около 1 кг психотропного вещества. Харьковчанин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – отметили в прокуратуре.
Мужчине уже вручили подозрение и готовятся избрать меру пресечения – его хотят отправить в СИЗО.
Читайте также: Прокуратура: утром по Харькову прилетел «Искандер» (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: наркотики, подозрение, прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Почти килограмм PVP нашли у харьковчанина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2026 в 10:55;