Почти килограмм PVP нашли у харьковчанина

Происшествия 10:55   20.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти килограмм PVP нашли у харьковчанина

Почти килограмм психотропного вещества изъяли у харьковчанина, пишут в Харьковской облпрокуратуре. 

Следствие установило, что мужчина покупал PVP через Telegram. После чего ему присылали координаты – по ним он собирал пакеты с психотропами.

«У себя дома мужчина фасовал PVP, а затем продавал «клиентам», оставляя по городу «закладки». Правоохранители изъяли около 1 кг психотропного вещества. Харьковчанин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – отметили в прокуратуре.

Харьковчанин продавал наркотики

Мужчине уже вручили подозрение и готовятся избрать меру пресечения – его хотят отправить в СИЗО.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
