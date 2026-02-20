Live

Прокуратура: утром по Харькову прилетел «Искандер» (фото)

Происшествия 09:02   20.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковская областная прокуратура напомнила, что взрыв прозвучал 20 февраля около 05:10. 

Россияне ударили ракетой по Слободскому району. В результате «прилетов» есть разрушения.

Обстрелы Харькова и области 20 февраля

«Повреждено административное здание, автомобили, выбиты окна в жилых домах», – уточнили в прокуратуре.

Обстрелы Харькова и области 20 февраля

По предварительным данным, россияне запустили по городу ракету типа «Искандер-М».

Напомним, 20 февраля, россияне обстреляли Харьков. Взрыв прозвучал утром в Слободском районе. По информации Ситуационного центра, в результате удара выбиты окна в нескольких многоэтажках, написал городской голова Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: оккупанты ударили по Харькову ракетой. На месте удара загорелись два авто. Информация о пострадавших не поступала, добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
