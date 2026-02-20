Сегодня утром россияне ударили ракетой по Слободскому району

Сегодня, 20 февраля, россияне обстреляли Харьков. Взрыв прозвучал утром в Слободском районе Харькова.

По информации Ситуационного центра, в результате удара выбиты окна в нескольких многоэтажках, написал городской голова Игорь Терехов.

«Данных о пострадавших пока не поступало. Все коммунальные службы включились в работу по ликвидации последствий удара», – сообщил мэр.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: оккупанты ударили по Харькову ракетой. На месте удара загорелись два авто.

«Информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются», – добавил Синегубов.

Читайте также: Авто угнали прямо с СТО в Харькове