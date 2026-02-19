Live

Авто угнали прямо с СТО в Харькове

Происшествия 21:02   19.02.2026
Оксана Якушко
Авто угнали прямо с СТО в Харькове

Злоумышленник угнал автомобиль Mitsubishi, припаркованный на территории СТО в Слободском районе, сообщили в Нацполиции.

Угонщик воспользовался отсутствием владельца и свободным доступом к автомобилю, сел за руль, запустил двигатель и уехал. Мужчина даже успел продать угнанный автомобиль за 61 тысячу гривен.
В результате похищения владелец получил материальный ущерб на сумму свыше 171 тысячи гривен.

Злоумышленника разоблачили, задержали и сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.

Задержанному «светит» лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без.

Автор: Оксана Якушко
