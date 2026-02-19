Авто угнали прямо с СТО в Харькове
Злоумышленник угнал автомобиль Mitsubishi, припаркованный на территории СТО в Слободском районе, сообщили в Нацполиции.
Угонщик воспользовался отсутствием владельца и свободным доступом к автомобилю, сел за руль, запустил двигатель и уехал. Мужчина даже успел продать угнанный автомобиль за 61 тысячу гривен.
В результате похищения владелец получил материальный ущерб на сумму свыше 171 тысячи гривен.
Злоумышленника разоблачили, задержали и сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.
Задержанному «светит» лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без.
