Авто угнали прямо с СТО в Харькове

Злоумышленник угнал автомобиль Mitsubishi, припаркованный на территории СТО в Слободском районе, сообщили в Нацполиции.

Угонщик воспользовался отсутствием владельца и свободным доступом к автомобилю, сел за руль, запустил двигатель и уехал. Мужчина даже успел продать угнанный автомобиль за 61 тысячу гривен.

В результате похищения владелец получил материальный ущерб на сумму свыше 171 тысячи гривен.

Злоумышленника разоблачили, задержали и сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.

Задержанному «светит» лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без.