Автівку викрали прямо з СТО у Харкові
Зловмисник викрав автомобіль Mitsubishi, припаркований на території СТО у Слобідському районі, повідомили у Нацполіції.
Викрадач скористався відсутністю власника та вільним доступом до автівки, сів за кермо, запустив двигун та поїхав. Чоловік навіть встиг продати викрадений автомобіль за 61 тисячу гривень.
Внаслідок викрадення власник отримав матеріальну шкоду на суму понад 171 тисячу гривень.
Зловмисника викрили, затримали і повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. Затриманому «світить» позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
19 Лютого 2026 в 21:02