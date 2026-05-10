Двоє травмованих, серед них – дитина: ДТП сталася у селищі під Харковом (фото)
ДТП сталася 10 травня близько 14.15 у селищі Коротич, повідомила Нацполіція.
Попередньо, 49-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся.
У салоні автомобіля разом із водієм перебував і його 15-річний син. Обох постраждалих у ДТП відвезли до лікарні для надання медичної допомоги.
На місці надзвичайної події працює слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії. Також вирішується питання про відкриття кримінальної справи.
- Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, ДТП, Нацполіція;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 17:42;