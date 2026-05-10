Двоє травмованих, серед них – дитина: ДТП сталася у селищі під Харковом (фото)

ДТП сталася 10 травня близько 14.15 у селищі Коротич, повідомила Нацполіція.

Попередньо, 49-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся.

У салоні автомобіля разом із водієм перебував і його 15-річний син. Обох постраждалих у ДТП відвезли до лікарні для надання медичної допомоги.

На місці надзвичайної події працює слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії. Також вирішується питання про відкриття кримінальної справи.