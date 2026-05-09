Понад 200 ДТП сталося на Харківщині у квітні: у який день найнебезпечніше
На Харківщині у квітні сталося 232 аварії. Унаслідок ДТП семеро людей загинули, 77 – отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Загалом за чотири місяці 2026 року в регіоні зареєстрували 1014 дорожньо-транспортних пригод, із яких 166 – з потерпілими. За цей період загинули 23 людини, 239 – отримали травми.
«Найбільше ДТП з потерпілими сталися з причини порушення швидкості руху, правил проїзду нерегульованих перехресть та недотримання безпечної дистанції. Найбільша кількість ДТП з потерпілими протягом звітного періоду на вулично-дорожній мережі Харківської області було зареєстровано у неділю», – зазначили правоохоронці.
Згідно з даними поліцейських, в порівнянні з минулим роком зменшилась кількість аварій з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули шість пішоходів, 24 – отримали травми.
«Окрему увагу правоохоронці приділяють безпеці дітей на дорогах. Протягом звітного періоду зафіксовано 16 ДТП за участю неповнолітніх, у яких загинула одна дитина та 21 травмована», – інформують правоохоронці.
• Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 12:13;