Автобус на смерть збив пішохода під Харковом
Аварія сталася поблизу селища Пересічне Солоницівської громади Харківського району.
57-річний водій автобуса, рухаючись у напрямку міста Охтирка, збив 69-річного чоловіка, який переходив дорогу в місці, де відсутні пішохідні переходи, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Швидка” доправила постраждалого до лікарні, де від отриманих травм він помер.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вдень 19 квітня у Слобідському районі Харкова водій легкового автомобіля Volkswagen, що рухався вулицею Георгія Тарасенка, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Haval під керуванням 48-річного чоловіка.
Читайте також: Земельні махінації у Харкові: підозрюють посадовця міськради, подробиці
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, ДТП, новини Харкова;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 17:21;