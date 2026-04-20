Автобус на смерть збив пішохода під Харковом

Аварія сталася поблизу селища Пересічне Солоницівської громади Харківського району.

57-річний водій автобуса, рухаючись у напрямку міста Охтирка, збив 69-річного чоловіка, який переходив дорогу в місці, де відсутні пішохідні переходи, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Швидка” доправила постраждалого до лікарні, де від отриманих травм він помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вдень 19 квітня у Слобідському районі Харкова водій легкового автомобіля Volkswagen, що рухався вулицею Георгія Тарасенка, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Haval під керуванням 48-річного чоловіка.