Автобус на смерть збив пішохода під Харковом

Події 17:21   20.04.2026
Олена Нагорна
Аварія сталася поблизу селища Пересічне Солоницівської громади Харківського району.

57-річний водій автобуса, рухаючись у напрямку міста Охтирка, збив 69-річного чоловіка, який переходив дорогу в місці, де відсутні пішохідні переходи, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Швидка” доправила постраждалого до лікарні, де від отриманих травм він помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вдень 19 квітня у Слобідському районі Харкова водій легкового автомобіля Volkswagen, що рухався вулицею Георгія Тарасенка, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Haval під керуванням 48-річного чоловіка.

Читайте також: Земельні махінації у Харкові: підозрюють посадовця міськради, подробиці

Отримали бронь і три роки не з’являлися на роботі — схема на Харківщині
Отримали бронь і три роки не з’являлися на роботі — схема на Харківщині
20.04.2026, 18:06
Вибухи у Харкові: Основ’янський район атакували дрони, є постраждалі
Вибухи у Харкові: Основ’янський район атакували дрони, є постраждалі
20.04.2026, 18:22
Автобус на смерть збив пішохода під Харковом
Автобус на смерть збив пішохода під Харковом
20.04.2026, 17:21
Терехов звернув увагу на тактику обстрілів Харкова: закликає бути обережними
Терехов звернув увагу на тактику обстрілів Харкова: закликає бути обережними
20.04.2026, 16:13
Зникли сосни, віоли й тюльпани: про крадіжки з клумб заявили у Харкові
Зникли сосни, віоли й тюльпани: про крадіжки з клумб заявили у Харкові
20.04.2026, 16:40
Річка Уди побуріла, гине риба: отруєну воду несе в Сіверський Донець (відео)
Річка Уди побуріла, гине риба: отруєну воду несе в Сіверський Донець (відео)
20.04.2026, 14:15

Новини за темою:

19.04.2026
Смертельна ДТП у Харкові: серед постраждалих – дитина (відео)
17.04.2026
У Харкові BMW збив пішохода, він помер у “швидкій” (фото)
15.04.2026
Підліток травмувався у ДТП на Харківщині
14.04.2026
Літнього чоловіка збили у ДТП у центрі Харкова: деталі
09.04.2026
195 аварій сталося в березні на Харківщині: названі найнебезпечніші дні (фото)


