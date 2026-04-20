Земельні махінації у Харкові: підозрюють посадовця міськради, подробиці

Правоохоронці важають, що чиновник одного з департаментів Харківської міської ради дозволив приватній фірмі облаштувати стоянку на самозахопленій землі в охоронній зоні.

За даними Харківської обласної прокуратури, у жовтні 2023 року фігурант, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків директора департаменту, сприяв самовільному захопленню приватним підприємством земельної ділянки, площею майже 1,5 га, в охоронних зонах об’єктів енергетики та газопроводу у Харкові.

“Службовець надав від імені міської ради лист про відсутність заперечень щодо використання підприємством землі, при цьому свідомо приховав факт того, що рішення про надання цієї ділянки в оренду було офіційно скасоване міською радою ще у 2018 році, а сама територія підлягала звільненню від самовільної забудови згідно з рішенням виконкому від вересня 2023 року”, – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі кажуть: своїми діями посадовець створив видимість законності перебування приватного бізнесу на комунальній землі, яка фактично використовувалася для платної стоянки вантажного транспорту.

Збитки оцінили у майже 300 тисяч гривень.

Чиновнику повідомили про підозру в самовільному зайнятті земельної ділянки, вчиненого групою осіб щодо земель в охоронних зонах та в зловживанні службовим становищем.

