Земельні махінації у Харкові: підозрюють посадовця міськради, подробиці

Суспільство 14:04   20.04.2026
Фото: Харківська міськрада

Правоохоронці важають, що чиновник одного з департаментів Харківської міської ради дозволив приватній фірмі облаштувати стоянку на самозахопленій землі в охоронній зоні.

За даними Харківської обласної прокуратури, у жовтні 2023 року фігурант, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків директора департаменту, сприяв самовільному захопленню приватним підприємством земельної ділянки, площею майже 1,5 га, в охоронних зонах об’єктів енергетики та газопроводу у Харкові.

“Службовець надав від імені міської ради лист про відсутність заперечень щодо використання підприємством землі, при цьому свідомо приховав факт того, що рішення про надання цієї ділянки в оренду було офіційно скасоване міською радою ще у 2018 році, а сама територія підлягала звільненню від самовільної забудови згідно з рішенням виконкому від вересня 2023 року”, – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі кажуть: своїми діями посадовець створив видимість законності перебування приватного бізнесу на комунальній землі, яка фактично використовувалася для платної стоянки вантажного транспорту.

Збитки оцінили у майже 300 тисяч гривень.

Чиновнику повідомили про підозру в самовільному зайнятті земельної ділянки, вчиненого групою осіб щодо земель в охоронних зонах та в зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, 50-річний ексдепутат Харківської райради постане перед судом через те, що навмисно вніс у щорічну декларацію неправдиві відомості, повідомляла обласна прокуратура.

