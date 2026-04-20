Земельные махинации в Харькове: подозревают чиновника горсовета, подробности
Правоохранители считают, что чиновник одного из департаментов Харьковского городского совета разрешил частной фирме обустроить стоянку на самозахваченной земле в охранной зоне.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в октябре 2023 года фигурант, будучи на должности исполняющего обязанности директора департамента, способствовал самовольному захвату частным предприятием земельного участка, площадью почти 1,5 га, в охранных зонах объектов энергетики и газопровода в Харькове.
«Чиновник от имени городского совета предоставил письмо об отсутствии возражений против использования предприятием земельного участка, при этом сознательно скрыл тот факт, что решение о предоставлении этого участка в аренду было официально отменено городским советом еще в 2018 году, а сама территория подлежала освобождению от самовольной застройки в соответствии с решением исполкома от сентября 2023 года», — отметили правоохранители.
В прокуратуре говорят: своими действиями чиновник создал видимость законности пребывания частного бизнеса на коммунальной земле, которая фактически использовалась для платной стоянки грузового транспорта.
Ущерб оценили почти в 300 тысяч гривен.
Чиновнику сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка, совершенном группой лиц относительно земель в охранных зонах и злоупотреблении служебным положением.
Напомним, 50-летний эксдепутат Харьковского райсовета предстанет перед судом из-за того, что намеренно внес в ежегодную декларацию ложные сведения, сообщала областная прокуратура.
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 14:04;