Земельные махинации в Харькове: подозревают чиновника горсовета, подробности

Правоохранители считают, что чиновник одного из департаментов Харьковского городского совета разрешил частной фирме обустроить стоянку на самозахваченной земле в охранной зоне.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в октябре 2023 года фигурант, будучи на должности исполняющего обязанности директора департамента, способствовал самовольному захвату частным предприятием земельного участка, площадью почти 1,5 га, в охранных зонах объектов энергетики и газопровода в Харькове.

«Чиновник от имени городского совета предоставил письмо об отсутствии возражений против использования предприятием земельного участка, при этом сознательно скрыл тот факт, что решение о предоставлении этого участка в аренду было официально отменено городским советом еще в 2018 году, а сама территория подлежала освобождению от самовольной застройки в соответствии с решением исполкома от сентября 2023 года», — отметили правоохранители.

В прокуратуре говорят: своими действиями чиновник создал видимость законности пребывания частного бизнеса на коммунальной земле, которая фактически использовалась для платной стоянки грузового транспорта.

Ущерб оценили почти в 300 тысяч гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка, совершенном группой лиц относительно земель в охранных зонах и злоупотреблении служебным положением.

