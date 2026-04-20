Земельные махинации в Харькове: подозревают чиновника горсовета, подробности

Общество 14:04   20.04.2026
Виктория Яковенко
Земельные махинации в Харькове: подозревают чиновника горсовета, подробности Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что чиновник одного из департаментов Харьковского городского совета разрешил частной фирме обустроить стоянку на самозахваченной земле в охранной зоне.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в октябре 2023 года фигурант, будучи на должности исполняющего обязанности директора департамента, способствовал самовольному захвату частным предприятием земельного участка, площадью почти 1,5 га, в охранных зонах объектов энергетики и газопровода в Харькове.

«Чиновник от имени городского совета предоставил письмо об отсутствии возражений против использования предприятием земельного участка, при этом сознательно скрыл тот факт, что решение о предоставлении этого участка в аренду было официально отменено городским советом еще в 2018 году, а сама территория подлежала освобождению от самовольной застройки в соответствии с решением исполкома от сентября 2023 года», — отметили правоохранители.

В прокуратуре говорят: своими действиями чиновник создал видимость законности пребывания частного бизнеса на коммунальной земле, которая фактически использовалась для платной стоянки грузового транспорта.

Ущерб оценили почти в 300 тысяч гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка, совершенном группой лиц относительно земель в охранных зонах и злоупотреблении служебным положением.

Напомним, 50-летний эксдепутат Харьковского райсовета предстанет перед судом из-за того, что намеренно внес в ежегодную декларацию ложные сведения, сообщала областная прокуратура.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 20 апреля: город пережил серию ударов
Новости Харькова — главное за 20 апреля: город пережил серию ударов
20.04.2026, 12:41
Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
20.04.2026, 06:00
«Весеннее чудо»: что расцвело в Харькове, показали коммунальщики (фото)
«Весеннее чудо»: что расцвело в Харькове, показали коммунальщики (фото)
20.04.2026, 13:16
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
20.04.2026, 07:14
Река Уды побурела, гибнет рыба: отравленная вода течет в Северский Донец 📹
Река Уды побурела, гибнет рыба: отравленная вода течет в Северский Донец 📹
20.04.2026, 13:32
Земельные махинации в Харькове: подозревают чиновника горсовета, подробности
Земельные махинации в Харькове: подозревают чиновника горсовета, подробности
20.04.2026, 14:04

Новости по теме:

17.04.2026
На каком этапе восстановление дома на Соборности Украины в Харькове (фото)
16.04.2026
Сколько супермаркетов и рынков работает в Харькове: цифры от мэрии
09.04.2026
В Харькове — все больше цветов: где высадили тысячи виол (фото)
07.04.2026
Цены на саженцы деревьев, кустарников и цветов в Харькове. Советы садоводам
04.04.2026
Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршрут в Харькове 4 апреля


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что чиновник одного из департаментов Харьковского городского совета разрешил частной фирме обустроить стоянку на самозахваченной земле в охранной зоне.".