У Харкові BMW збив пішохода, він помер у “швидкій” (фото)

Смертельна аварія сталася на регульованому перехресті вулиць Гвардійців Широнінців та Василя Стуса 16 квітня близько 20:00, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“За адресою стався наїзд автомобілем BMW під керуванням 28-річної жінки-водія на пішохода 1988 року народження. Внаслідок ДТП постраждалий помер в кареті швидкої допомоги”, – розповіли правоохоронці.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Всі обставини ДТП наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше вирок винесли водію BMW, який вчинив зухвале ДТП в центрі Богодухова. Аварія сталася влітку 2024 року. Важкі тілесні ушкодження отримав пішохід. Чотири припарковані автівки були понівечені. Експертиза встановила: 22-річний чоловік кермував під дією алкоголю та наркотиків. Він летів центральною площею та не впорався з керуванням. Обвинувачений визнав провину, вибачався та каявся. Попри це його засудили до восьми років за ґратами. Суд урахував, що нетверезий водій ще й був на «умовному» терміні за шахрайство. Понівечений BMW у нього конфіскували.

Читайте також: Харківщина стала лідером за кількістю нападів на ТЦК