У ДТП на Харківщині постраждали чотири людини, серед них – двоє дітей (фото)

Суспільство 16:44   07.04.2026
Вікторія Яковенко
У ДТП на Харківщині постраждали чотири людини, серед них – двоє дітей (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія у Берестинському районі сталася напередодні, 6 квітня, вранці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними правоохоронців, 34-річна водійка автомобіля Opel не впоралася з керуванням, внаслідок чого машина з’їхала у кювет та зіткнулася з деревом. У салоні перебували троє пасажирів: 30-річна жінка та хлопці 12 і 13 років.

«У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водійка та троє пасажирів. Потерпілих доставили до медичного закладу», – додали поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

