У ДТП на Харківщині постраждали чотири людини, серед них – двоє дітей (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Аварія у Берестинському районі сталася напередодні, 6 квітня, вранці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За попередніми даними правоохоронців, 34-річна водійка автомобіля Opel не впоралася з керуванням, внаслідок чого машина з’їхала у кювет та зіткнулася з деревом. У салоні перебували троє пасажирів: 30-річна жінка та хлопці 12 і 13 років.
«У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водійка та троє пасажирів. Потерпілих доставили до медичного закладу», – додали поліцейські.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, поліція, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 16:44;