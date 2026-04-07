В ДТП на Харьковщине пострадали четыре человека, среди них — двое детей (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Авария в Берестинском районе произошла накануне, 6 апреля, утром, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
По предварительным данным правоохранителей, 34-летняя водитель автомобиля Opel не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и столкнулась с деревом. В салоне находились три пассажира: 30-летняя женщина и мальчики 12 и 13 лет.
«В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и три пассажира. Пострадавших доставили в медицинское учреждение», — добавили полицейские.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 16:44;