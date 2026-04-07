В ДТП на Харьковщине пострадали четыре человека, среди них — двое детей (фото)

Авария в Берестинском районе произошла накануне, 6 апреля, утром, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, 34-летняя водитель автомобиля Opel не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и столкнулась с деревом. В салоне находились три пассажира: 30-летняя женщина и мальчики 12 и 13 лет.

«В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и три пассажира. Пострадавших доставили в медицинское учреждение», — добавили полицейские.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.