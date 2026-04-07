В ДТП на Харьковщине пострадали четыре человека, среди них — двое детей (фото)

Общество 16:44   07.04.2026
Виктория Яковенко
В ДТП на Харьковщине пострадали четыре человека, среди них — двое детей (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария в Берестинском районе произошла накануне, 6 апреля, утром, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, 34-летняя водитель автомобиля Opel не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и столкнулась с деревом. В салоне находились три пассажира: 30-летняя женщина и мальчики 12 и 13 лет.

«В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и три пассажира. Пострадавших доставили в медицинское учреждение», — добавили полицейские.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Родила от родного отца: мужчину на Харьковщине подозревают в изнасиловании

Новости Харькова – главное 7 апреля: обстрелы, 16-летняя родила от отца
07.04.2026, 16:11
Пережила две мировые войны: РФ уничтожила историческую усадьбу на Харьковщине
07.04.2026, 16:03
Родила от родного отца: мужчину на Харьковщине подозревают в изнасиловании
07.04.2026, 14:10
Следующий отопительный в Харькове может быть под угрозой? Ответ Терехова
07.04.2026, 11:05
Добавила фото другого дома: на Харьковщине — мошенничество на «єВідновленні»
07.04.2026, 12:15
«Обчистил» дом, который присматривал: подозрение мужчине в Харькове
07.04.2026, 15:23

Новости по теме:

05.04.2026
ДТП в Харькове: автомобиль врезался в грузовик
01.04.2026
Сбил велосипедиста и уехал с места ДТП: подозреваемого нашли на Харьковщине
01.04.2026
Копы разыскивают виновника смертельного ДТП в Харьковской области
30.03.2026
В Харькове столкнулись два авто: один погибший, четыре человека ранены (фото)
29.03.2026
На Чугуевщине сбили подростка – девушка в больнице


