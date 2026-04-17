В Харькове BMW сбил пешехода, он умер в «скорой» (фото)
Смертельная авария произошла на регулируемом перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Василия Стуса 16 апреля около 20:00, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«По адресу произошел наезд на автомобиле BMW под управлением 28-летней женщины-водителя на пешехода 1988 года рождения. В результате ДТП пострадавший умер в карете скорой помощи», — рассказали правоохранители.
Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, ранее приговор вынесли водителю BMW, совершившему дерзкое ДТП в центре Богодухова. Авария произошла летом 2024 года. Тяжелые телесные повреждения получил пешеход. Четыре припаркованных автомобиля были повреждены. Экспертиза установила: 22-летний мужчина управлял под действием алкоголя и наркотиков. Он летел по центральной площади и не справился с управлением. Обвиняемый признал вину, извинялся и раскаялся. Несмотря на это, его приговорили к восьми годам за решеткой. Суд учел, что нетрезвый водитель еще и был на «условном» сроке за мошенничество. BMW у него конфисковали.
Если вам интересна новость: «В Харькове BMW сбил пешехода, он умер в «скорой» (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 12:41;