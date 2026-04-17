Под массированным обстрелом БпЛА оказалось ночью предприятие в Люботине
В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что ночью 17 апреля около 00:35 начался массированный обстрел беспилотниками в Люботине.
Всего враг выпустили по предприятию десять беспилотников. Известно о трех пострадавших. Все они – сотрудники атакованного объекта.
«Ранение получил 51-летний работник предприятия. Еще двое охранников подверглись острой реакции на стресс. Ударной волной и обломками повреждены частные домовладения, автомобили», – уточнили в прокуратуре.
Предварительно, россияне били по Люботину БпЛА типа «Герань-2».
Если вам интересна новость: «Под массированным обстрелом БпЛА оказалось ночью предприятие в Люботине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 09:46;