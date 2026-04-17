Под массированным обстрелом БпЛА оказалось ночью предприятие в Люботине

В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что ночью 17 апреля около 00:35 начался массированный обстрел беспилотниками в Люботине.

Всего враг выпустили по предприятию десять беспилотников. Известно о трех пострадавших. Все они – сотрудники атакованного объекта.

«Ранение получил 51-летний работник предприятия. Еще двое охранников подверглись острой реакции на стресс. Ударной волной и обломками повреждены частные домовладения, автомобили», – уточнили в прокуратуре.

Предварительно, россияне били по Люботину БпЛА типа «Герань-2».