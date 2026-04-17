Под массированным обстрелом БпЛА оказалось ночью предприятие в Люботине

Происшествия 09:46   17.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что ночью 17 апреля около 00:35 начался массированный обстрел беспилотниками в Люботине. 

Всего враг выпустили по предприятию десять беспилотников. Известно о трех пострадавших. Все они – сотрудники атакованного объекта.

Обстрел Люботина 17 апреля

«Ранение получил 51-летний работник предприятия. Еще двое охранников подверглись острой реакции на стресс. Ударной волной и обломками повреждены частные домовладения, автомобили», – уточнили в прокуратуре.

Обстрел Люботина 17 апреля

Предварительно, россияне били по Люботину БпЛА типа «Герань-2».

Читайте также: Пожары в экосистемах и после «прилетов» тушили сотрудники ГСЧС в регионе

 

Популярно
Новости Харькова — главное за 17 апреля: удары по городу, пожары в экосистемах
Новости Харькова — главное за 17 апреля: удары по городу, пожары в экосистемах
17.04.2026, 10:53
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
15.04.2026, 16:46
Под массированным обстрелом БпЛА оказалось ночью предприятие в Люботине
Под массированным обстрелом БпЛА оказалось ночью предприятие в Люботине
17.04.2026, 09:46
Чем били россияне по области и какие последствия «прилетов», сообщил Синегубов
Чем били россияне по области и какие последствия «прилетов», сообщил Синегубов
17.04.2026, 08:52
Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля
Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля
16.04.2026, 23:00
Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА
Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА
17.04.2026, 10:49

Новости по теме:

17.04.2026
Под массированным обстрелом БпЛА оказалось ночью предприятие в Люботине
17.04.2026
Чем били россияне по области и какие последствия «прилетов», сообщил Синегубов
16.04.2026
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
16.04.2026
Есть разрушения: Коваленко сообщил об атаках БпЛА на Золочевскую громаду
16.04.2026
Мэрия показала, что сейчас происходит на местах «прилетов» в Харькове


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что ночью 17 апреля около 00:35 начался массированный обстрел беспилотниками в Люботине. ".