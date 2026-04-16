Live

Чем стал чаще обстреливать враг Харьков, что с Печенежской плотиной – полиция

Общество 14:23   16.04.2026
Виктория Яковенко
В течение апреля армия РФ обстреляла Харьков 61 раз. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» отметил, что враг применяет для атак, в основном, беспилотники и ракеты.

«Мы провели маленькую аналитику: взяли количество ударов в апреле 2025 года и сравнили с апрелем 2026 года. И пришли к выводу, что враг на 67,7% увеличил количество ударов по Харькову и области. Мы фиксируем, что враг отказывается от ракет с РСЗО, КАБов и полностью переходит на применение БпЛА «Герань-2» и «Герань-3», — сказал Токарь.

Он также прокомментировал удар 14 апреля по Печенежской плотине. Токарь заявил, что для атаки оккупанты использовали УМПБ-5. Плотина временно закрыта для проезда.

«На месте зафиксировали, что удары пришлись по прилегающей территории к гидросооружению с частичным повреждением дорожного покрытия. Сейчас движение по этому гидросооружению временно прекращено. Мы пропускаем по ней только спецтранспорт, а само гидросооружение нуждается в осмотре специалистами», — обьяснили в полиции.

Токарь отметил, что враг не впервые атакует ​​эту плотину.

«С начала года враг дважды пытался повредить это сооружение. И в прошлом году пять раз. Но, слава Богу, гидросооружение выдерживает эти удары. Сейчас неконтролируемой утечки воды нет», — успокоил Токарь.

Читайте также: Атака на Печенежскую плотину: был ли прорыв и утечка воды — данные гидрологов

Популярно
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
15.04.2026, 16:46
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
16.04.2026, 07:29
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
16.04.2026, 14:33
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
16.04.2026, 06:38
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
16.04.2026, 14:30
Пьяный и под наркотиками: «посадили» водителя, сбившего пешехода в Богодухове
Пьяный и под наркотиками: «посадили» водителя, сбившего пешехода в Богодухове
16.04.2026, 14:52

Новости по теме:

16.04.2026
Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 50 тысяч
16.04.2026
Бюст Жуковскому в Харькове теперь можно снести – деколонизаторы
16.04.2026
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
16.04.2026
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
15.04.2026
Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Чем стал чаще обстреливать враг Харьков, что с Печенежской плотиной – полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 14:23;

