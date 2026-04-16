Чем стал чаще обстреливать враг Харьков, что с Печенежской плотиной – полиция

В течение апреля армия РФ обстреляла Харьков 61 раз. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» отметил, что враг применяет для атак, в основном, беспилотники и ракеты.

«Мы провели маленькую аналитику: взяли количество ударов в апреле 2025 года и сравнили с апрелем 2026 года. И пришли к выводу, что враг на 67,7% увеличил количество ударов по Харькову и области. Мы фиксируем, что враг отказывается от ракет с РСЗО, КАБов и полностью переходит на применение БпЛА «Герань-2» и «Герань-3», — сказал Токарь.

Он также прокомментировал удар 14 апреля по Печенежской плотине. Токарь заявил, что для атаки оккупанты использовали УМПБ-5. Плотина временно закрыта для проезда.

«На месте зафиксировали, что удары пришлись по прилегающей территории к гидросооружению с частичным повреждением дорожного покрытия. Сейчас движение по этому гидросооружению временно прекращено. Мы пропускаем по ней только спецтранспорт, а само гидросооружение нуждается в осмотре специалистами», — обьяснили в полиции.

Токарь отметил, что враг не впервые атакует ​​эту плотину.

«С начала года враг дважды пытался повредить это сооружение. И в прошлом году пять раз. Но, слава Богу, гидросооружение выдерживает эти удары. Сейчас неконтролируемой утечки воды нет», — успокоил Токарь.