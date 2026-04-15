Атака на Печенежскую плотину: был ли прорыв и утечка воды — данные гидрологов
Региональный центр по гидрометеорологии не зафиксировал утечки воды из Печенежского водохранилища после атаки шестью КАБами на плотину в поселке Печенеги 14 апреля, рассказала МГ «Объектив» Людмила Озерная, заведующая сектором гидропрогнозов.
По ее словам, в 08:00 она получила информацию с гидрологических постов на Печенежском водохранилище, в частности по Печенежской плотине. Признаков прорыва не обнаружено — нижний бьеф остается спокойным.
«Есть плотина. Верхний бьеф — это само водохранилище. Нижний бьеф — это когда сброс идет из водохранилища (находится за гидротехническим сооружением — ред.). Мы сегодня посмотрели. По Печенегам нижний бьеф у нас спокойный. По нулям. То есть никакого прорыва мы не увидели по реке», — отметила Озерная.
По ее словам, в Чугуеве, который находится ниже по течению, зафиксирован подъем воды на 2 см, но это связано с осадками.
«Все пока нормально. Нет такого, что прорвало и пошла вода. Такого наши посты не зафиксировали. На реке все спокойно пока. На сегодняшний момент, дай Бог, чтобы и дальше так было», — добавила Озерная.
Наполнение Печенежского водохранилища в настоящее время составляет более 90%.
Как сообщала МГ «Объектив», шесть КАБов сбросили россияне на Печенежскую плотину 14 апреля. Об ударе сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 16-й армейский корпус ВСУ опубликовал видео «прилетов». Защитники успокоили: сооружение уцелело. Четыре бомбы попали в землю рядом, еще две – в воду. При этом в ВСУ отметили: россияне не зря избрали именно это время для совершения атаки. Они пытаются воспользоваться весенним половодьем, когда уровень в Печенежском водохранилище максимальный. Разрушение плотины сейчас могло бы привести к катастрофическим последствиям для громад, находящихся ниже по течению: вызвать масштабное затопление и экологическое бедствие. Видео и заявление армейского корпуса появились на фоне попыток вражеской пропаганды разогнать панику фейковыми сообщениями об аварийном сбросе воды. Военные заверили: все под контролем.
Новости по теме:
Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: дамба, новости Харькова, печенежское водохранилище, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Атака на Печенежскую плотину: был ли прорыв и утечка воды — данные гидрологов», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 10:09;