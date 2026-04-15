Атака на Печенежскую плотину: был ли прорыв и утечка воды — данные гидрологов

Региональный центр по гидрометеорологии не зафиксировал утечки воды из Печенежского водохранилища после атаки шестью КАБами на плотину в поселке Печенеги 14 апреля, рассказала МГ «Объектив» Людмила Озерная, заведующая сектором гидропрогнозов.

По ее словам, в 08:00 она получила информацию с гидрологических постов на Печенежском водохранилище, в частности по Печенежской плотине. Признаков прорыва не обнаружено — нижний бьеф остается спокойным.

«Есть плотина. Верхний бьеф — это само водохранилище. Нижний бьеф — это когда сброс идет из водохранилища (находится за гидротехническим сооружением — ред.). Мы сегодня посмотрели. По Печенегам нижний бьеф у нас спокойный. По нулям. То есть никакого прорыва мы не увидели по реке», — отметила Озерная.

По ее словам, в Чугуеве, который находится ниже по течению, зафиксирован подъем воды на 2 см, но это связано с осадками.

«Все пока нормально. Нет такого, что прорвало и пошла вода. Такого наши посты не зафиксировали. На реке все спокойно пока. На сегодняшний момент, дай Бог, чтобы и дальше так было», — добавила Озерная.

Наполнение Печенежского водохранилища в настоящее время составляет более 90%.

Как сообщала МГ «Объектив», шесть КАБов сбросили россияне на Печенежскую плотину 14 апреля. Об ударе сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 16-й армейский корпус ВСУ опубликовал видео «прилетов». Защитники успокоили: сооружение уцелело. Четыре бомбы попали в землю рядом, еще две – в воду. При этом в ВСУ отметили: россияне не зря избрали именно это время для совершения атаки. Они пытаются воспользоваться весенним половодьем, когда уровень в Печенежском водохранилище максимальный. Разрушение плотины сейчас могло бы привести к катастрофическим последствиям для громад, находящихся ниже по течению: вызвать масштабное затопление и экологическое бедствие. Видео и заявление армейского корпуса появились на фоне попыток вражеской пропаганды разогнать панику фейковыми сообщениями об аварийном сбросе воды. Военные заверили: все под контролем.