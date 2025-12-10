Открывает новое направление фронта на Харьковщине – эксперт об ударе по дамбе

Где возможно будут наступать россияне на Харьковщине в случае вероятного разрушения плотины Печенежского водохранилища. Как быстро оккупанты смогут увеличить количество Белгородской группировки. Следует ли готовить масштабную эвакуацию в местах вероятного подтопления. А также как связаны в Украине мобилизация и фортификационные укрепления, рассказал в интервью МГ «Объектив» Александр Коваленко, украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Россияне создают условия наступления на Великий Бурлук

– В воскресенье, 7 декабря, россияне нанесли массированный ракетный удар по плотине Печенежского водохранилища. А вдобавок — еще и по мосту через Северский Донец в поселке Старый Салтов. Каковы последствия этих событий для украинских защитников в дальнейшей перспективе?

– Фактически это открытие Великобурлукского направления. Россияне сейчас находятся в стадии создания условий для более широкого наступления на Великий Бурлук. Это началось после того, как им удалось частично сформировать вдоль границы зону контроля в районе Двуречанского, Отрадного, Мелового. То есть у них сейчас есть зона контроля глубиной примерно 3-4 км вглубь Харьковщины именно по этому участку.

– Но серая зона существует всюду вдоль границы с РФ…

— Да, но сейчас на Харьковщине россияне не просто зашли в серую зону на уровне ДРГ, а по участку у правого берега реки Оскол у них есть закрепленные позиции. Это открывает им возможность дальнейшего формирования плацдарма для наступления на Великий Бурлук – вдоль правого берега и по границе.

«То, что бои за Волчанск прекратятся – вопрос времени»

— Ситуация в Волчанске тоже не добавляет оптимизма…

– Россияне чувствуют завершение длительных боев за Волчанск. Полтора года обороны Волчанска. Полностью разрушенный город. Держать его невозможно. Оккупанты постепенно берут руину за руиной под свой контроль и чувствуют, что скоро там что-то может завершиться. Сейчас они форсируют события, заявляя, что Волчанск уже под их контролем или окружен. Нет, он не окружен, он не под их контролем. Но то, что бои за Волчанск прекратятся – это вопрос времени. Это как с Покровском или Мирноградом – все это вопрос времени. Но надо признать, это больше полутора лет боевых действий, которые тормозили и серьезно истощали россиян. То есть, это серьезный вклад в оборону на этом направлении.

— Но есть и минусы – россияне за это время вышли на южный берег реки Волчья…

– Продвинулись на юг, вдоль Северского Донца, именно по его левому берегу, и вышли на Синельниково и Цегельное. И так смогут двигаться, фактически используя трассу 21-04 (Харьков – Старый Салтов – Волчанск – КПП «Чугуновка» – ред.), на юг, вдоль Северского Донца. Для нас это угроза охвата Великого Бурлука уже не только по направлению от границы с РФ и по правому берегу Оскола, но и по левому берегу Северского Донца с опорой на руины Волчанска.

– И плотину они разрушают, чтобы усилить свои позиции?

— Удары по дамбе – это подготовительный этап с использованием природных ландшафтных особенностей местности. В первую очередь, Северского Донца, являющегося основной особенностью этой местности. Чтобы нарушить логистику ВСУ, которая обеспечивает наши гарнизоны в районе Великобурлукского плацдарма и, соответственно, в дальнейшем иметь контроль по левому берегу Северского Донца.

Россияне смогут увеличить до 100 тысяч группировки на Белгородском направлении за квартал

– При каких условиях россияне начнут наступать на Великобурлуцком направлении?

— Если они получат достаточное усиление, потому что ресурса им на столь крупные наступательные кампании все же не хватает в Белгородской группировке. Они, как мы видим, полтора года только у Волчанска сражались в формате городских боев с незначительными тактическими расширениями зон контроля. Это довольно медленный процесс проведения таких наступательных действий. Поэтому им нужно будет общую группировку увеличивать в несколько раз, до 100 тысяч. Примерно, как сейчас, на Южно-Донбасском направлении на Покровско-Мирноградской агломерации.

– Что будут делать россияне без усиления пока на этом участке?

– В ближайшее время это преимущественно будут удары по таким объектам, как дамбы, мосты, плотины. Это тактического уровня действия в приграничьи, а не что-то более глобальное. Как только у них увеличится общее количество Белгородской группировки, сразу предстоят более серьезные события.

– Как быстро россияне смогут пополнить свою группировку на Белгородском направлении?

— Закон, который они прошлой осенью пропустили через Госдуму по поводу срочников, означает, что призыв будет длиться целый год в РФ, а это плюс около 500 тысяч личного состава. В следующем году они будут также через Госдуму форсировать принятие закона, приравнивающего срочника к контрактнику в вопросах защиты родины. Россияне сейчас продолжают добровольную мобилизацию по контракту. Это примерно еще 350 тысяч в год. В них идет масштабный рекрутинг в странах Третьего мира: Африка, Центральная Азия и т.д. И продолжается преследование так называемых «натурализованных граждан» – мигрантов из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, получивших паспорта РФ. Еще есть около 100 тысяч резервистов, пока выполняющих функции охраны. По итогам, это более миллиона человек в течение 2026 года.

И увеличить белгородскую группировку до 100 тысяч они смогут за квартал. Это может быть первая половина 2026 года, если они преследуют цель – идти на Великий Бурлук.

Фортификации в районе Великого Бурлука власти должны были строить сразу после освобождения

— Украинские военные говорят, что ожидали массированного удара по плотине, ведь россияне регулярно били по ней. Готовились ли представители украинской власти к вероятному продвижению россиян на том участке?

— По логике вещей, да, должны были. Я вообще считаю, что после освобождения Харьковщина должна была строиться. Вся та часть, особенно пограничные районы, должны были сразу укреплять фортификациями, пока россияне еще не пришли в себя, а не мечтать об освобождении Крыма в 2023 году. Рыть траншеи, минировать в конце концов: устанавливать противотанковые, противопехотные мины, – обустраивать огневые точки, многое делать. Для понимания, в Запорожской области только за ноябрь 2025 года потеряли более 200 квадратных километров территории – я не знаю, есть там линии обороны или нет, но по всем показателям я делаю выводы, что нет, их там нет. Таких, как надо. Чтобы каждый километр для оккупанта становился медленным продвижением с харканьем собственной кровью.

– Почему вы уделяете внимание именно линиям обороны?

– Потому что качественная, правильная оборона позволяет не гипертрофировать мобилизацию. Я соглашаюсь, что должны соответствовать действия по мобилизации. Еще с 2022 года нужно было перевести всю нашу мобилизацию на формат финансовой мотивации. Элементарно – разовые выплаты при подписании контракта, как это делали и делают россияне. И у них нет проблем с мобилизацией. Но мы не можем себе позволить на их мобилизацию и количество отвечать количеством. Потому что количества у них всегда будет гораздо больше. А мы должны соответствовать нормальной мотивации – и правильно сделанными линиями обороны, технологиями, грамотным командованием.

«Надо готовиться к самому худшему»

— Ваша точка зрения – россияне взорвут дамбу?

– Да, они будут ее «точить». За один раз дамбу не уничтожить, хотя смотря какими средствами. Они могут использовать баллистику вместе с КАБами большой мощности. Если оккупанты поставили перед собой такую ​​цель, конечно они разрушат ее, к сожалению. Поэтому нужно готовиться к худшему сценарию.

— В эфире Суспільного заведующая сектором гидрологических прогнозов регионального гидрометцентра Людмила Озерная предупредила, что в случае разрушения плотины Печенежского водохранилища вода будет двигаться на поселок Печенеги, затем на город Чугуев, затем на Змиев с близлежащими селами. Как сейчас должны действовать власти, учитывая потенциальную чрезвычайную ситуацию: ремонтировать дамбу, по которой продолжают бить, или лучше готовить плановую эвакуацию мирного населения из потенциальной зоны затопления?

— И проводить ремонтные работы, потому что это так же как с нашими ТЭЦ, энергообъектами, по которым они бьют. Главное – не рисковать жизнями людей, которые при этом будут эти работы проводить. И следует готовиться к эвакуации. Лучший случай – это готовиться к самому худшему. Если даже это худшее не произойдет, важно минимизировать риски. Поэтому я считаю, что и то, и другое нужно.

– Если подорвут плотину, насколько пострадает логистика ВСУ?

— Что касается ударов по плотине и угрозе подтопления, то любая вода все равно сходит. Пройдет некоторое время – и логистика восстановится. Потому что это не Днепр. Не будет масштаба такой катастрофы, как после теракта на Каховской дамбе, который совершили россияне. Но как оккупанты подрыв используют? Они могут за это время окружить основные опорные объекты, а когда у них начнется фаза основного удара, могут уничтожить их, нанести концентрированный удар по таким объектам, полностью их разрушить и начать основную фазу наступательных действий на том или ином направлении.