«Подготовка к усиленным наступательным операциям»: ISW об ударе по дамбе

В Институте изучения войны (ISW) пишут, что ударами по Печенежской дамбе ВС РФ пытаются нарушить логистику ВСУ и их способность держать оборону на Харьковщине.

Так, отметили аналитики, оккупанты стремятся облегчить свои наступательные возможности.

«Российские удары, направленные на оперативный тыл на Харьковском, Великобурлукском и Купянском направлениях, могут быть направлены на воспроизведение этих эффектов на этих участках фронта в рамках подготовки к усиленным наступательным операциям», – отметили в Институте изучения войны.

Напомним, о том, что военные РФ нанесли удар по дамбе Печенежского водохранилища в Печенегах, поселковый голова Александр Гусаров сообщил после 12:00 7 декабря. Он заявил, что движение по дорожному полотну дамбы прекращено. Вскоре Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в поселке Старый Салтов. Дорожники проинформировали, что объехать водохранилище можно по маршруту Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск. Мужчина погиб и еще семь человек пострадали в результате ракетного удара по Старому Салтову, сообщили в областной прокуратуре. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, по Печенежской дамбе россияне выпустили шесть ракет. Тем временем в 16-м армейском корпусе ВСУ заявили, что украинская сторона была готова к тому, что Печенежская дамба в Харьковской области может подвергнуться критическим повреждениям.