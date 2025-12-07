По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)

По дамбе Печенежского водохранилища 7 декабря прилетели шесть российских ракет, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«В самом Харькове более или менее спокойно проходит сутки, но звучат воздушные тревоги. Что касается Харьковской области, то были попадания шести ракет, они попали по инфраструктурному объекту. Сейчас работают специалисты для того, чтобы все было хорошо… Было попадание шести ракет по плотине. К сожалению, есть погибший человек, к сожалению, есть семь человек, которые получили ранения. Сейчас работают наши коммунальные службы, чтобы устранить все то, что творит российский агрессор», — сообщил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, о том, что военные РФ нанесли удар по дамбе Печенежского водохранилища в Печенегах, поселковый голова Александр Гусаров сообщил после 12:00 7 декабря. Он заявил, что движение по дорожному полотну дамбы прекращено. Вскоре Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в поселке Старый Салтов. Дорожники проинформировали, что объехать водохранилище можно по маршруту Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск. Мужчина погиб и еще семь человек пострадали в результате ракетного удара по Старому Салтову, сообщили в областной прокуратуре.