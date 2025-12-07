Live

Харьков атаковал БпЛА: куда прилетело, рассказал Синегубов

Происшествия 08:48   07.12.2025
Елена Нагорная
Харьков атаковал БпЛА: куда прилетело, рассказал Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

О попадании в землю в Киевском районе Харькова российского БпЛА сообщил в сводке за минувшие сутки начальник ХОВА Олег Синегубов.

Кроме Харькова, по его данным, под ударами противника были три населенных пункта области. Россияне применили БпЛА типа «Герань-2», БпЛА типа «Молния», FPV-дрон, а также четыре БпЛА, тип которых устанавливают.

В результате обстрелов в селе Ватутино Харьковского района повреждено общежитие, а в селе Бугаевка Чугуевского района — частный дом.

Напомним, вечером 5 декабря россияне атаковали беспилотником Шевченковский район Харькова. Пострадавших не было, повреждено несколько частных домов. Около 14:00 6 декабря в некоторых районах города был слышен взрыв. Мэр Игорь Терехов объяснил, что он был связан с контролируемым уничтожением специалистами неразорвавшегося БпЛА «Молния» в Шевченковском районе.

Автор: Елена Нагорная
