Пятнадцать раз атаковали военные РФ за сутки на Харьковщине: где именно

Пятнадцать раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили шесть атак противника в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодезного.

На Купянском направлении было девять атак россиян. Оборонцы отбили штурмы противника в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка.

В целом за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 33 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 540 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 30 ракет и 98 единиц автомобильной техники оккупантов.