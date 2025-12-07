Live

Пятнадцать раз атаковали военные РФ за сутки на Харьковщине: где именно

Фронт 08:29   07.12.2025
Елена Нагорная
Пятнадцать раз атаковали военные РФ за сутки на Харьковщине: где именно Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Пятнадцать раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили шесть атак противника в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодезного.

На Купянском направлении было девять атак россиян. Оборонцы отбили штурмы противника в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка.

В целом за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 33 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 540 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 30 ракет и 98 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте также: Какой процент территории Волчанска на самом деле контролирует РФ — данные ISW

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Как будут отключать свет в Харьковской области 7 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 7 декабря — график
06.12.2025, 21:39
Сегодня 7 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 декабря 2025: какой праздник и день в истории
07.12.2025, 06:00
Что за взрыв слышали харьковчане, рассказал Терехов
Что за взрыв слышали харьковчане, рассказал Терехов
06.12.2025, 14:23
Массированная атака на Украину, что за взрыв был в Харькове: итоги 6 декабря
Массированная атака на Украину, что за взрыв был в Харькове: итоги 6 декабря
06.12.2025, 22:00
Аварийные отключения света ввели в Харькове: просят не обращаться на 1562
Аварийные отключения света ввели в Харькове: просят не обращаться на 1562
06.12.2025, 13:27
Тарифы на распределение газа собираются повысить: Терехов заявил, что против
Тарифы на распределение газа собираются повысить: Терехов заявил, что против
07.12.2025, 09:43

Новости по теме:

06.12.2025
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
06.12.2025
Авиаудар и 15 атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине
05.12.2025
Один бой продолжается на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00
04.12.2025
На Купянском направлении с начала суток не было атак – Генштаб ВСУ
03.12.2025
Два боя идут на Харьковщине: Генштаб ВСУ рассказал, где именно


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пятнадцать раз атаковали военные РФ за сутки на Харьковщине: где именно», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2025 в 08:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятнадцать раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.".