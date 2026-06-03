Два боя сейчас идут на фронтах Харьковщины — Генштаб ВСУ

3 июня россияне атаковали на севере Харьковской области и возле Купянска, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды пытались прорвать оборону украинских защитников возле населенных пунктов Вильча и Охримовка. Один ожесточенный бой продолжается и в эти минуты.

На Купянском отрезке фронта оккупанты дважды шли в атаку, пытаясь прорваться вперед возле села Новоплатоновка и города Купянск. Один бой продолжается.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», россиян оттеснили к Меловому и освободили Отрадное на севере Харьковщины, но они заняли север села Копанки, рассказал военный обозреватель Константин Машовец.