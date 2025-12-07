Какой процент территории Волчанска на самом деле контролирует РФ — данные ISW

По данным ISW, ни на одном из направлений в пределах Харьковской области военные РФ 6 декабря не продвинулись. Американский Институт изучения войны не подтверждает заявления россиян об успехах в южной части Волчанска и в Купянском районе.

Один военный блогер из РФ заявил, что их войска продвинулись в южной части Волчанска, а второй — что россияне захватили село Лиман и контролируют 80% Волчанска.

ISW располагает доказательствами, что по состоянию на 6 декабря войска РФ продвинулись примерно на 36% территории Волчанска. Спикер Объединенных сил Виктор Трегубов 5 декабря сообщил, что украинские войска продолжают удерживать позиции на юге и западе Волчанска, а вблизи города силы РФ используют для атак плохую погоду, которая затрудняет операции украинских беспилотников.

Российский военный блогер, который, как сообщается, связан с Северной группировкой вооруженных сил России, 6 декабря заявил, что командование 128-й мотострелковой бригады (44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) продолжает назначать изнурительные атаки в направлении Волчанска, включая недавнюю, в результате которой войска РФ потеряли почти 60 человек. Блогер критиковал недавние операции по поднятию флага РФ в южной части Волчанска за бесполезную трату жизней российских военных.

Что касается Купянского направления, то ISW не подтверждает заявление российского военного блогера о продвижении солдат РФ в центральной части Тищенковки и вдоль железной дороги к востоку от Песчаного. Блогер, связанный с Кремлем, заявил, что украинские войска продолжают контрнаступление в Купянске и что ситуация для российских войск «остается сложной».

5 декабря спикер Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что украинские защитники продолжают вытеснять российские войска из северной части Купянска и что силы РФ там ослабевают. Трегубов отметил, что преувеличенные заявления российского военного командования о продвижении в Купянске заставили поспешно планировать атаки, что ухудшило для них ситуацию.