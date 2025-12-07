Live

Какой процент территории Волчанска на самом деле контролирует РФ — данные ISW

Фронт 07:58   07.12.2025
Елена Нагорная
Какой процент территории Волчанска на самом деле контролирует РФ — данные ISW

По данным ISW, ни на одном из направлений в пределах Харьковской области военные РФ 6 декабря не продвинулись. Американский Институт изучения войны не подтверждает заявления россиян об успехах в южной части Волчанска и в Купянском районе.

Один военный блогер из РФ заявил, что их войска продвинулись в южной части Волчанска, а второй — что россияне захватили село Лиман и контролируют 80% Волчанска.

ISW располагает доказательствами, что по состоянию на 6 декабря войска РФ продвинулись примерно на 36% территории Волчанска. Спикер Объединенных сил Виктор Трегубов 5 декабря сообщил, что украинские войска продолжают удерживать позиции на юге и западе Волчанска, а вблизи города силы РФ используют для атак плохую погоду, которая затрудняет операции украинских беспилотников.

Российский военный блогер, который, как сообщается, связан с Северной группировкой вооруженных сил России, 6 декабря заявил, что командование 128-й мотострелковой бригады (44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) продолжает назначать изнурительные атаки в направлении Волчанска, включая недавнюю, в результате которой войска РФ потеряли почти 60 человек. Блогер критиковал недавние операции по поднятию флага РФ в южной части Волчанска за бесполезную трату жизней российских военных.

Что касается Купянского направления, то ISW не подтверждает заявление российского военного блогера о продвижении солдат РФ в центральной части Тищенковки и вдоль железной дороги к востоку от Песчаного. Блогер, связанный с Кремлем, заявил, что украинские войска продолжают контрнаступление в Купянске и что ситуация для российских войск «остается сложной».

5 декабря спикер Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что украинские защитники продолжают вытеснять российские войска из северной части Купянска и что силы РФ там ослабевают. Трегубов отметил, что преувеличенные заявления российского военного командования о продвижении в Купянске заставили поспешно планировать атаки, что ухудшило для них ситуацию.

Читайте также: ISW: СОУ продвинулись в центре Купянска, войска РФ – в направлении Боровой

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Как будут отключать свет в Харьковской области 7 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 7 декабря — график
06.12.2025, 21:39
Что за взрыв слышали харьковчане, рассказал Терехов
Что за взрыв слышали харьковчане, рассказал Терехов
06.12.2025, 14:23
Массированная атака на Украину, что за взрыв был в Харькове: итоги 6 декабря
Массированная атака на Украину, что за взрыв был в Харькове: итоги 6 декабря
06.12.2025, 22:00
Аварийные отключения света ввели в Харькове: просят не обращаться на 1562
Аварийные отключения света ввели в Харькове: просят не обращаться на 1562
06.12.2025, 13:27
Где отключат газ в понедельник в Харькове
Где отключат газ в понедельник в Харькове
06.12.2025, 12:23
Какой процент территории Волчанска на самом деле контролирует РФ — данные ISW
Какой процент территории Волчанска на самом деле контролирует РФ — данные ISW
07.12.2025, 07:58

Новости по теме:

06.12.2025
ISW: СОУ продвинулись в центре Купянска, войска РФ – в направлении Боровой
05.12.2025
Не верят даже блогеры в РФ: какую очередную победу пытался приписать себе враг
04.12.2025
Смогли освободить часть территорий – ISW об успехах ВСУ на Харьковщине
02.12.2025
СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW
30.11.2025
РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Какой процент территории Волчанска на самом деле контролирует РФ — данные ISW», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2025 в 07:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ISW, ни на одном из направлений в пределах Харьковской области военные РФ 6 декабря не продвинулись.".