ISW: СОУ продвинулись в центре Купянска, войска РФ – в направлении Боровой
В Институте изучения войны информируют: в Харьковской области есть продвижение как у украинских защитников, так и у оккупантов.
По данным аналитиков, геолокационные кадры показывают, что украинские воины продвинулись в центре Купянска.
Тем временем, продолжают в ISW, россияне недавно продвинулись в направлении Боровой.
«Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южной части Богуславки (на севере Боровой)», — отметили в Институте изучения войны.
При этом аналитики не подтверждают заявления блогеров РФ о том, что оккупанты имели успехи на востоке и юге Богуславки.
На Харьковском и Великобурлукском направлениях продвижений россиян нет, отметили в ISW.
Напомним, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил продвижение россиян в Волчанске.
