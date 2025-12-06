ISW: СОУ продвинулись в центре Купянска, войска РФ – в направлении Боровой

В Институте изучения войны информируют: в Харьковской области есть продвижение как у украинских защитников, так и у оккупантов.

По данным аналитиков, геолокационные кадры показывают, что украинские воины продвинулись в центре Купянска.

Тем временем, продолжают в ISW, россияне недавно продвинулись в направлении Боровой.

«Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южной части Богуславки (на севере Боровой)», — отметили в Институте изучения войны.

При этом аналитики не подтверждают заявления блогеров РФ о том, что оккупанты имели успехи на востоке и юге Богуславки.

На Харьковском и Великобурлукском направлениях продвижений россиян нет, отметили в ISW.

Напомним, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил продвижение россиян в Волчанске.