Live

ISW: СОУ продвинулись в центре Купянска, войска РФ – в направлении Боровой

Фронт 07:03   06.12.2025
Виктория Яковенко
ISW: СОУ продвинулись в центре Купянска, войска РФ – в направлении Боровой Карта ISW

В Институте изучения войны информируют: в Харьковской области есть продвижение как у украинских защитников, так и у оккупантов.

По данным аналитиков, геолокационные кадры показывают, что украинские воины продвинулись в центре Купянска.

Тем временем, продолжают в ISW, россияне недавно продвинулись в направлении Боровой.

«Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южной части Богуславки (на севере Боровой)», — отметили в Институте изучения войны.

При этом аналитики не подтверждают заявления блогеров РФ о том, что оккупанты имели успехи на востоке и юге Богуславки.

На Харьковском и Великобурлукском направлениях продвижений россиян нет, отметили в ISW.

Напомним, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил продвижение россиян в Волчанске.

Читайте также: Три объекта Харькова – в Международном списке под усиленной защитой

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне атаковали Харьков с помощью БпЛА: куда нанесли удар
Россияне атаковали Харьков с помощью БпЛА: куда нанесли удар
05.12.2025, 18:13
Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
05.12.2025, 13:26
Как будут отключать свет 6 декабря в Харьковской области: графики
Как будут отключать свет 6 декабря в Харьковской области: графики
05.12.2025, 19:08
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36
Новости Харькова – главное 5 декабря: атаки, подозрение депутату в госизмене
Новости Харькова – главное 5 декабря: атаки, подозрение депутату в госизмене
05.12.2025, 22:01
ISW: СОУ продвинулись в центре Купянска, войска РФ – в направлении Боровой
ISW: СОУ продвинулись в центре Купянска, войска РФ – в направлении Боровой
06.12.2025, 07:03

Новости по теме:

05.12.2025
Не верят даже блогеры в РФ: какую очередную победу пытался приписать себе враг
04.12.2025
Смогли освободить часть территорий – ISW об успехах ВСУ на Харьковщине
02.12.2025
СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW
30.11.2025
РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW
28.11.2025
Россияне заявили об оккупации Волчанска, что говорят в Deep State


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ISW: СОУ продвинулись в центре Купянска, войска РФ – в направлении Боровой», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2025 в 07:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны информируют: в Харьковской области есть продвижение как у украинских защитников, так и у оккупантов.".